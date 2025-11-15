Escándalo en el Mundial Sub 17: Colombia y Francia terminan a los golpes la disputa por un cupo en los octavos de final

Christ Batola, a la derecha, se habría burlado de los jugadores colombianos. Foto: @FFF.

Una vergüenza. Eso fue lo que se vivió en el Mundial Sub 17 de Qatar, donde colombianos y franceses terminaron a golpes su encuentro de eliminación directa. El escándalo se desató una vez que se consolidó la victoria europea (2-0) y según la prensa cafetera, comenzó por las mofas de un jugador galo a sus pares sudamericanos.

“Lo que terminó de encender la mecha entre los dirigidos por Fredy Hurtado, fueron los gestos que realizó Christ Batola, el portador de la camiseta número 10 de Francia, quien se burló en varias oportunidades de los jóvenes talentos colombianos”, publicó la cadena Gol.

“Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ’10′ de Francia en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic) y a los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales”, detalló el medio.

“El jugador Santiago Londoño se fue a buscar a Batola, lo empuja, varios de los jugadores de Colombia corrieron hasta la otra cancha a golpear al jugador francés, todo fue creciendo. Se metieron los auxiliares, y en lo que se alcanzó a observar desde afuera, Deyvy Quiñones se peleó con un miembro de Francia, cayeron al suelo”, consignó la publicación.

La otra mirada

En Francia también aludieron a la situación. “Dentro de la comunidad de la selección francesa sub-17, el incidente ha generado mucha controversia. Familiares, representantes, cuerpo técnico y los propios jugadores revisan los videos para intentar explicar lo sucedido el al final del partido de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Doha, que Francia ganó a Colombia”, publicó L’Equipe.

“La Federación Francesa de Fútbol ha decidido reaccionar: se ha presentado un informe ante la FIFA denunciando la agresión”, agregó.

L'équipe de France U17 a fait un rapport à la FIFA pour agression après les incidents à la fin du match contre la Colombie pic.twitter.com/R9PVM7HTmk — L'Équipe (@lequipe) November 15, 2025

¿Cómo quedaron las llaves de octavo de final?

Tras la pelea se esperan fuertes sanciones contra Colombia por parte de la FIFA. Los franceses deberán medirse ante Brasil en los octavos de final este próximo martes.

En tanto, México, que dio uno de los campanazos más importantes del campeonato al eliminar a la siempre favorita Argentina, en una dramática tanda de penales, deberá medirse con Portugal.

Los otros cruces serán Suiza-Irlanda, Marruecos-Mali, Austria-Inglaterra, Italia-Uzbekistán, Burkina Faso-Uganda y Corea del Norte-Japón.