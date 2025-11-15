OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo en el Mundial Sub 17: Colombia y Francia terminan a los golpes la disputa por un cupo en los octavos de final

    La pelea se desató por las presuntas burlas del jugador galo Christ Batola, tras los goles que le dieron la clasificación a su combinado.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Christ Batola, a la derecha, se habría burlado de los jugadores colombianos. Foto: @FFF.

    Una vergüenza. Eso fue lo que se vivió en el Mundial Sub 17 de Qatar, donde colombianos y franceses terminaron a golpes su encuentro de eliminación directa. El escándalo se desató una vez que se consolidó la victoria europea (2-0) y según la prensa cafetera, comenzó por las mofas de un jugador galo a sus pares sudamericanos.

    Lo que terminó de encender la mecha entre los dirigidos por Fredy Hurtado, fueron los gestos que realizó Christ Batola, el portador de la camiseta número 10 de Francia, quien se burló en varias oportunidades de los jóvenes talentos colombianos”, publicó la cadena Gol.

    “Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ’10′ de Francia en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic) y a los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales”, detalló el medio.

    “El jugador Santiago Londoño se fue a buscar a Batola, lo empuja, varios de los jugadores de Colombia corrieron hasta la otra cancha a golpear al jugador francés, todo fue creciendo. Se metieron los auxiliares, y en lo que se alcanzó a observar desde afuera, Deyvy Quiñones se peleó con un miembro de Francia, cayeron al suelo”, consignó la publicación.

    La otra mirada

    En Francia también aludieron a la situación. “Dentro de la comunidad de la selección francesa sub-17, el incidente ha generado mucha controversia. Familiares, representantes, cuerpo técnico y los propios jugadores revisan los videos para intentar explicar lo sucedido el al final del partido de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Doha, que Francia ganó a Colombia”, publicó L’Equipe.

    “La Federación Francesa de Fútbol ha decidido reaccionar: se ha presentado un informe ante la FIFA denunciando la agresión”, agregó.

    ¿Cómo quedaron las llaves de octavo de final?

    Tras la pelea se esperan fuertes sanciones contra Colombia por parte de la FIFA. Los franceses deberán medirse ante Brasil en los octavos de final este próximo martes.

    En tanto, México, que dio uno de los campanazos más importantes del campeonato al eliminar a la siempre favorita Argentina, en una dramática tanda de penales, deberá medirse con Portugal.

    Los otros cruces serán Suiza-Irlanda, Marruecos-Mali, Austria-Inglaterra, Italia-Uzbekistán, Burkina Faso-Uganda y Corea del Norte-Japón.

    Más sobre:Mundial Sub 17WCU17ColombiaFranciaChrist Batola

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    Capturan a sujeto requerido por Interpol: vivía en Santiago hace un año y era buscado por un homicidio en Lima

    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria

    Elecciones 2025: Servel reporta un 27,4% de mesas constituidas en Chile y el extranjero

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    Siete menores mueren en ataque dirigido contra la guerrilla en Colombia

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Servicios

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Nueva Zelanda

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo
    Chile

    Elecciones presidenciales y parlamentarias: Chile regresa a las urnas este domingo

    Capturan a sujeto requerido por Interpol: vivía en Santiago hace un año y era buscado por un homicidio en Lima

    Elecciones 2025: Servel reporta un 27,4% de mesas constituidas en Chile y el extranjero

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.
    Negocios

    Donald Trump retira aranceles a carne de res, tomate, plátano y café para reducir costo de vida en EE.UU.

    Boom de los arriendos de viviendas: ocupación alcanza nivel más alto desde 2022

    Andrés Sansone, Santander: “Que el Congreso se mantenga fragmentado y polarizado sería una mala noticia para la economía”

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial
    Tendencias

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué reveló “Tank”, el hacker entre los más buscados de la historia que hoy se encuentra en prisión

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026
    El Deportivo

    España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026

    Escándalo en el Mundial Sub 17: Colombia y Francia terminan a los golpes la disputa por un cupo en los octavos de final

    Con solo un sudamericano en carrera: así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4
    Cultura y entretención

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4

    Del horror de la IGM a jingles con axé y K-Pop: los curiosos discos favoritos de Johannes Kaiser y José Antonio Kast

    David Coverdale, la voz de Whitesnake, anuncia su retiro y cierra más de medio siglo de trayectoria en la música

    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria
    Mundo

    En medio de un tenso ambiente regional: Putin y Netanyahu conversaron por teléfono sobre Gaza, Irán y Siria

    La OMS confirma un brote potencialmente letal del virus de Marburgo en Etiopía

    Siete menores mueren en ataque dirigido contra la guerrilla en Colombia

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp