Con solo un sudamericano en carrera: así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17
Tras el término de los dieciseisavos de final, 16 selecciones siguen firmes en la pelea por hacerse con el trofeo planetario en Qatar.
El Mundial Sub 17 de Qatar entra en tierra derecha. Y es que tras el término de la ronda de dieciseisavos, ya están definidas las 16 selecciones que siguen en carrera por el título planetario de cara a los octavos de final.
La primera llave está compuesta por México y Portugal. Los aztecas dieron uno de los campanazos más importantes del campeonato al eliminar a la siempre favorita Argentina, en una dramática tanda de penales. Los lusos, en tanto, avanzaron tras imponerse a Bélgica.
Le siguen el cruce entre Suiza e Irlanda. Los helvéticos están en esta zona luego de dejar en el camino a Egipto, mientras que el conjunto del trébol le ganó a Canadá en una extensa definición desde los 12 pasos.
En tercer lugar está la llave de Marruecos y Mali. Los Cachorros del Atlas clasificaron desde el punto penal frente a Estados Unidos, panorama distinto al de las Águilas, que derrotaron con holgura a Zambia (3-1).
Seguido de esto, aparecen Brasil vs. Francia. La Verdeamarela es la única selección sudamericana que sigue en competencia, tras dejar eliminada a Paraguay (también en penales). Los galos contribuyeron con aquello, pues mandaron de vuelta a casa a Colombia.
Este sábado se resolvieron las cuatro llaves restantes, siendo el Austria contra Inglaterra el primer cruce que se confirmó con el pasar de las horas. Los rojiblancos le ganaron a Túnez, mientras que los Tres Leones hicieron lo propio con Corea del Sur.
También está el enfrentamiento entre la sorpresiva Corea del Norte y Japón, quienes se impusieron a Venezuela y Sudáfrica, respectivamente. Con la eliminación de la Vinotinto, terminó por despedirse la penúltima selección sudamericana que seguía con vida.
Posteriormente, están Italia y Uzbekistán. Los del país de la bota derrotaron a República Checa, mientras que los asiáticos despecharon a Croacia en los lanzamientos penales.
Finalmente, en un duelo de africanos, Burkina Faso y Uganda cierran el cuadro. El cuadro burkinés dio el gran batacazo luego de eliminar a Alemania, los vigentes campeones. Los ugandeses, que fueron rivales de Chile en fase de grupos, se metieron hasta esta instancia tras vencer a su par de Senegal.
