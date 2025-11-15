Con solo un sudamericano en carrera: así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 de Qatar entra en tierra derecha. Y es que tras el término de la ronda de dieciseisavos, ya están definidas las 16 selecciones que siguen en carrera por el título planetario de cara a los octavos de final.

La primera llave está compuesta por México y Portugal. Los aztecas dieron uno de los campanazos más importantes del campeonato al eliminar a la siempre favorita Argentina, en una dramática tanda de penales. Los lusos, en tanto, avanzaron tras imponerse a Bélgica.

Le siguen el cruce entre Suiza e Irlanda. Los helvéticos están en esta zona luego de dejar en el camino a Egipto, mientras que el conjunto del trébol le ganó a Canadá en una extensa definición desde los 12 pasos.

En tercer lugar está la llave de Marruecos y Mali. Los Cachorros del Atlas clasificaron desde el punto penal frente a Estados Unidos, panorama distinto al de las Águilas, que derrotaron con holgura a Zambia (3-1).

Seguido de esto, aparecen Brasil vs. Francia. La Verdeamarela es la única selección sudamericana que sigue en competencia, tras dejar eliminada a Paraguay (también en penales). Los galos contribuyeron con aquello, pues mandaron de vuelta a casa a Colombia.

Este sábado se resolvieron las cuatro llaves restantes, siendo el Austria contra Inglaterra el primer cruce que se confirmó con el pasar de las horas. Los rojiblancos le ganaron a Túnez, mientras que los Tres Leones hicieron lo propio con Corea del Sur.

También está el enfrentamiento entre la sorpresiva Corea del Norte y Japón, quienes se impusieron a Venezuela y Sudáfrica, respectivamente. Con la eliminación de la Vinotinto, terminó por despedirse la penúltima selección sudamericana que seguía con vida.

Posteriormente, están Italia y Uzbekistán. Los del país de la bota derrotaron a República Checa, mientras que los asiáticos despecharon a Croacia en los lanzamientos penales.

Finalmente, en un duelo de africanos, Burkina Faso y Uganda cierran el cuadro. El cuadro burkinés dio el gran batacazo luego de eliminar a Alemania, los vigentes campeones. Los ugandeses, que fueron rivales de Chile en fase de grupos, se metieron hasta esta instancia tras vencer a su par de Senegal.