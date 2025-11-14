Mundial Sub 17: México da la sorpresa ante Argentina y lo elimina por penales. . Por @miseleccionsubs

El Mundial Sub 17 de Qatar inició este viernes su fase de dieciseisavos de final con ocho partidos que definieron a los primeros clasificados para la siguiente ronda.

Portugal abrió el día con un triunfo por 2-1 ante Bélgica, gracias a un doblete de Anisio Cabral, con goles a los 38 y 44 minutos. Noah Fernández descontó para los belgas al filo del descanso, en el tiempo de adición de la primera parte.

En el segundo encuentro, Malí superó por 3-1 a Zambia. Ndjicoura Bomba abrió la cuenta a los 51’, Mapalo Simute empató a los 63’, pero el equipo maliense cerró el duelo con goles de Seydou Dembele (85’) y Lamine Keita (90’).

Suiza también avanzó con un sólido 3-1 sobre Egipto. Nevio Scherrer, Ethan Bruchez y Jill Stiel anotaron a los 16’, 39’ y 58’, respectivamente. Anas Roshdy descontó sobre la hora.

Francia aseguró su clasificación con un 2-0 contra Colombia, con anotaciones de Antoine Valero (14’) y Christ Batola (90’).

La definición más intensa del día la protagonizaron Argentina y México, que empataron 2-2. Ramiro Tulián abrió la cuenta para los transandinos, mientras que Luis Gamboa dio vuelta el marcador con un doblete. Fernando Closter igualó a los 87’. En los penales, la escuadra azteca ganó por 5-4.

¡El héroe del día! 🙌



El penal definitivo, anotado por nuestro arquero. ¡ENORME, SANTI LÓPEZ! 🔥



🇦🇷 2(4)-(5)2 🇲🇽#ProyectoSeleccionespic.twitter.com/eUUW4THqNi — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

Irlanda y Canadá también igualaron 1-1, con goles de Michael Noonan (65’) y Sergei Kozloskiy (85’). La serie se resolvió con un extenso 9-8 a favor de los europeos.

En paralelo, Brasil y Paraguay empataron sin goles. El Scratch avanzó al imponerse 5-4 en la tanda.

Finalmente, Estados Unidos y Marruecos cerraron la jornada con un 1-1. Jude Terry marcó para los norteamericanos y Abdellah Ouazane igualó a los 90’. En los penales, el equipo africano avanzó por 4-3.

Para este sábado están programados otros ocho encuentros: Senegal–Uganda, Corea del Sur–Inglaterra, Italia–República Checa, Japón–Sudáfrica, Alemania–Burkina Faso, Venezuela–Corea del Norte, Austria–Túnez y Croacia–Uzbekistán.

Con los resultados de este martes, quedaron definidas cuatro llaves de octavos de final. Estas son México ante Portugal, Marruecos frente a Malí, Brasil contra Francia y Suiza vs. Irlanda.