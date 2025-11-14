Mundial Sub 17: México da la sorpresa ante Argentina y lo elimina por penales
Este viernes inició la fase de los 32 mejores del certamen planetario que se desarrolla en Qatar.
El Mundial Sub 17 de Qatar inició este viernes su fase de dieciseisavos de final con ocho partidos que definieron a los primeros clasificados para la siguiente ronda.
Portugal abrió el día con un triunfo por 2-1 ante Bélgica, gracias a un doblete de Anisio Cabral, con goles a los 38 y 44 minutos. Noah Fernández descontó para los belgas al filo del descanso, en el tiempo de adición de la primera parte.
En el segundo encuentro, Malí superó por 3-1 a Zambia. Ndjicoura Bomba abrió la cuenta a los 51’, Mapalo Simute empató a los 63’, pero el equipo maliense cerró el duelo con goles de Seydou Dembele (85’) y Lamine Keita (90’).
Suiza también avanzó con un sólido 3-1 sobre Egipto. Nevio Scherrer, Ethan Bruchez y Jill Stiel anotaron a los 16’, 39’ y 58’, respectivamente. Anas Roshdy descontó sobre la hora.
Francia aseguró su clasificación con un 2-0 contra Colombia, con anotaciones de Antoine Valero (14’) y Christ Batola (90’).
La definición más intensa del día la protagonizaron Argentina y México, que empataron 2-2. Ramiro Tulián abrió la cuenta para los transandinos, mientras que Luis Gamboa dio vuelta el marcador con un doblete. Fernando Closter igualó a los 87’. En los penales, la escuadra azteca ganó por 5-4.
Irlanda y Canadá también igualaron 1-1, con goles de Michael Noonan (65’) y Sergei Kozloskiy (85’). La serie se resolvió con un extenso 9-8 a favor de los europeos.
En paralelo, Brasil y Paraguay empataron sin goles. El Scratch avanzó al imponerse 5-4 en la tanda.
Finalmente, Estados Unidos y Marruecos cerraron la jornada con un 1-1. Jude Terry marcó para los norteamericanos y Abdellah Ouazane igualó a los 90’. En los penales, el equipo africano avanzó por 4-3.
Para este sábado están programados otros ocho encuentros: Senegal–Uganda, Corea del Sur–Inglaterra, Italia–República Checa, Japón–Sudáfrica, Alemania–Burkina Faso, Venezuela–Corea del Norte, Austria–Túnez y Croacia–Uzbekistán.
Con los resultados de este martes, quedaron definidas cuatro llaves de octavos de final. Estas son México ante Portugal, Marruecos frente a Malí, Brasil contra Francia y Suiza vs. Irlanda.
