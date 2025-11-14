OFERTA ELECCIONES $990
    “Un nuevo Zidane anda suelto”: los elogios de la prensa española a la figura de la Selección Chilena Sub 17

    Pese a que la Roja quedó eliminada en la fase de grupos, el joven delantero fue destacado en Europa por su rendimiento y su particular nombre.

    Jorge Sánchez Leiva
    Zidane Yáñez se ganó los elogios de la prensa española. Foto: Markus Ulmer/Comunicaciones FFCH.

    La fase de grupos del Mundial Sub 17 no terminó bien para Chile ni para Zidane Yáñez. La Roja quedó eliminada de la cita planetaria y el delantero fue expulsado en los últimos minutos del triunfo ante Canadá. Sin embargo, eso no impidió que la prensa española destacara la participación de la Roja y alabara el desempeño del mencionado jugador.

    “Nacido en Estados Unidos e hijo de padre chileno y madre puertorriqueña, el atacante de New York City ha representado a las tres selecciones. Finalmente, se decantó por Chile y, con el ’10′ a la espalda, ha dejado su sello en el Mundial Sub 17″, publicó el diario Marca.

    El medio madrileño detalló el rendimiento del artillero y resaltó la mala suerte que tuvieron lo dirigidos por Sebastián Miranda en su grupo. “El ‘Zidane de La Roja’ estrelló una vaselina contra el larguero en el 1-1 ante Uganda y marcó un gol y forzó la expulsión de Sahil Deo en la victoria contra Canadá (1-2). Bagaje insuficiente. Un cuádruple empate a 4 puntos con Francia, Canadá y Uganda dejó a Chile colista del Grupo K. Con un sólo gol más habría estado en dieciseisavos. Es más, podría haber acabado líder”. especificó.

    Pero -sin duda- lo que más llamó la atención al periódico hispano es el nombre del joven futbolista. Por lo mismo, rescatan una entrevista que su papá -Claudio- le otorgó a Las Últimas Noticias donde explicó que le puso ese nombre para tributar al campeón del mundo con Francia e ídolo de los merengues Zinedine Zidane.

    “El nombre no es lo único que comparte Yáñez con Zidane: ‘Desde el día que nació le puse la camiseta de Real Madrid que dice Zidane’. Y la táctica de Claudio surtió efecto: ‘Él también es madridista, le gusta el Real Madrid, siempre ha seguido al equipo’. Ya lo saben: un nuevo Zidane anda suelto”, sostuvo Marca.

    Yáñez ya firmó su primer contrato profesional con el equipo de la Gran Manzana en el 2023 y su duración es hasta que termine la temporada 2028. Vínculo que es muy importante, pues los dueños del equipo estadounidense son City Football Group, los cuales tienen como uno de sus principales activos el Manchester City de Inglaterra.

    “Tiene excelentes atributos generales como delantero con buena habilidad técnica y movimiento, excelente comprensión táctica del rol combinado con un ritmo de trabajo de primera clase fuera de posesión, lo cual es fundamental en el juego moderno. Sobre todo ha demostrado constantemente que es un goleador clínico en todos los grupos de edad”, comentó el director deportivo de dicha institución, David Lee.

