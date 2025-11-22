España da el batacazo ante Alemania y jugará la final de la Copa Davis contra Italia

España celebra su paso a la final de la Copa Davis.

La Copa Davis se define este domingo en Bolonia. España se quedó con el último boleto a la final tras derrotar a Alemania, por 2-1. Los pupilos de David Ferrer lograron el pase tras la victoria de Marcel Granollers (6º) en dobles) y Pedro Martínez (97º) sobre los especialistas teutones Kevin Krawietz y Tim Puetz, 11º en la modalidad.

A primera hora, Pablo Carreño (89º) se impuso por 6-4 y 7-6(6), en un cerrado encuentro, ante Jan-Lennard Struff (100º). Mientras que Alexander Zverev (3º) igualó la serie luego de superar por 7-6(2) y 7-6(5) al sorprendente Jaume Munar (36º).

Con la serie empatada, fueron los doblistas españoles quienes se vistieron de héroes frente a los teutones, que ostentaban formidables números en la competición. Nada de eso les importó para derrotarlos por 6-2, 3-6 y 6-3.

De este modo, el equipo capitaneado por David Ferrer, y que no contó con Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich Fokina, disputará su undécima final de la Copa Davis, la primera desde 2019 cuando levantó su sexta Ensaladera.

“Estoy muy feliz de poder estar en otra final de Copa Davis, esta vez como capitán, pero sobre todo por ellos, porque se lo merecen”, señaló Ferrer.

Eso sí, su mensaje fue de mesura. "Ellos lo saben, todavía no hemos ganado nada. Estamos en el camino y este equipo está muy unido para conseguir grandes cosas”, matizó el coach.

Este domingo, los hispanos se medirán contra Italia, el equipo anfitrión y que va por su tercera corona consecutiva, la cuarta de su historia. Los locales también tienen bajas muy sensibles, como el número dos del mundo Jannik Sinner y Lorenzo Musetti (8º).

Aun así, su rendimiento ha sido óptimo gracias a Flavio Cobolli (22º) y Matteo Berrettini (56º), quienes han sido las grandes figuras del elenco que conduce Filippo Volandri.

“No intentamos ganar la tercera Copa Davis seguida. Intentamos ganar la Copa Davis de 2025. Lo que hicimos, ya está. Ahora miramos hacia adelante”, manifestó el capitán italiano.

Chile conocerá a su rival

Este domingo, a las 08.00, se llevará a cabo el sorteo de los Qualifiers para el próximo año, instancia a la que Chile clasificó tras vencer con mucha comodidad como local a Luxemburgo en septiembre pasado.

Además del equipo que lidera Nicolás Massú, estarán en el sorteo: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Japón, Noruega, Países Bajos, Perú, Serbia, y Suecia. Italia obtiene el paso directo por ser anfitrión.

Al igual que en esta temporada, los Qualifiers contarán con dos rondas con formato local o visita antes de definir el Top 8 al final de la temporada.