Everton baja al sorprendente Limache en sufrido partido y abandona la zona de descenso

Everton dio el golpe en Viña del Mar y bajó al sorprendente Deportes Limache. Un necesitado conjunto ruletero salió del descenso tras imponerse por la mínima sobre los tomateros, que llegaron como líderes y fallaron un penal en los últimos minutos del encuentro.

El histórico triunfo de Ñublense sobre Deportes Concepción obligaba a los líderes a ganar en el Sausalito para mantenerse en la cima de la tabla de la Liga de Primera.

Lo que no esperaba el equipo tomatero es que los ruleteros ocuparan la misma táctica que los tiene como el cuadro sorpresa de este campeonato: los dirigidos por Davis González le cedieron el protagonismo a la visita y buscaron hacer daño a través del contragolpe.

Y Limache se demoró más de media hora en descifrar la estrategia. Fue ahí cuando Pinares exigió por primera vez al arquero González y luego Meneses intentó ponerla al ángulo sin éxito (39′). Fue así como fueron al descanso con el marcador en blanco.

El inicio del segundo tiempo estuvo marcado por las buenas llegadas de Medina. El volante de Everton se perdió un gol bajo el arco (55′), cuando era más fácil anotar que desviar, y tras cartón, casi anota cambiando de palo un balón que venía del sector izquierdo (59′).

Fueron avisos de lo que vendría después, cuando el recién ingresado Ramos envió un centro rasante, para que apareciera Palacios y anotara el gol con el que los anfitriones abrirían la cuenta en el minuto 67.

Llantén por Pinares y Arturia por Martínez fueron la respuesta de Víctor Rivero para intentar empatar y los últimos minutos estuvieron marcados por el asedio de Limache y las rápidas salidas de los dueños de casa.

Pero el dramatismo llegaría en los descuentos cuando el portero González le comete una falta a Sosa y le regala un penal a Limache. Aunque el formado en Colo Colo no se transformó en el villano pues el tiro del ariete argentino pegó en el palo y el rebote no fue capitalizado de buena forma por los visitantes. (95′)

La victoria de los viñamarinos lo aleja definitivamente de la zona de descenso e increíblemente lo mete en la zona alta de la tabla tras caer en las cuatro primeras fechas. Esto porque su triunfo ante Universidad de Concepción y los tres puntos que obtuvo por secretaría, al ser castigada La Calera por usar seis extranjeros en el encuentro que ambos sostuvieron en la primera fecha (en cancha los cementeros ganaron por la mínima).

Mira el gol del triunfo de Everton