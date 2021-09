Fabián Orellana: “Muchos piensan que uno se viene a retirar a Chile y ese no es mi caso”

Doce temporadas en una de las mejores ligas del mundo y un paso histórico por la Selección Chilena, son antecedentes más que suficientes para que el fichaje de Fabián Orellana en Universidad Católica tenga contento a toda su hinchada.

“Traemos a un jugador muy querido por todos y que sufrimos mucho, cuando estaba en Audax. La verdad es que no sé si hay otro jugador que estuvo tantos años en España y siempre estuvimos muy atentos a su regreso. Estamos felices”, aseguró el presidente de los cruzados: Juan Tagle.

Y el propio jugador lo hizo sentir de la misma manera, pues aseguró que “la decisión la tomé porque es un buen proyecto deportivo. Católica viene haciendo las cosas bien hace muchos años y quiero disfrutar del fútbol chileno. Aquí se juega bien y no es una mala liga como muchos piensan, es un buen torno y va creciendo día a día”.

Luego, el Poeta contestó que “puede ser” que sienta presión por rendir apenas entre a la cancha, pero sostuvo que “Católica tiene sus referentes y de mucha calidad y yo espero ayudar con mi granito de arena a los objetivos que nos hemos propuesto”.

Y para que quedara claro que viene a competir y a demostrar porque siempre fue protagonista del torneo hispano, Orellana sentenció: “Muchos piensa que me vengo a retirar y no es mi caso. Tengo mucho fútbol aún y me siento capacitado para jugar los dos años y medio que dura mi contrato”.

Sobre por qué eligió a la UC y no a otras escuadras nacionales que buscaban ficharlo, Fabián dijo que lo convenció el proyecto deportivo que le presentaron en San Carlos y que viene a ser uno más del plantel. “La competencia es buena para todos. Cuando llega alguien nuevo, los que están sienten la necesidad de demostrar por qué pueden ser titulares. Ya hable con el técnico y ya me dijo donde quiere que juegue, pero lo más importante es que esté donde se me necesite”, explicó.

Por último, el ariete se refirió a la posibilidad de volver a la Roja, ahora que podrá ser visto todos los fin de semanas por el equipo de Martín Lasarte. “La Selección siempre está presente, pero lo principal es aportar aquí, hacerlo bien en el torneo y si uno hace las cosas bien aquí, se puede acercar al llamado”, reflexionó y concluyó: “Siempre que pude he venido a la Selección y ya hablé con el profe Martín, quien lo ha hecho muy bien, y le dije que convoque a quien convoque, ojalá le vaya bien. Yo siempre estaré feliz de volver”.