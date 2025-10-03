Fallece Edú Manga, exjugador de la UC, Palmeiras y Corinthians
El exvolante murió este viernes. Tuvo un discreto paso por Universidad Católica en 1998.
Falleció Edú Manga. El exvolante brasileño, que jugó en la UC en 1998, murió este viernes. Su deceso fue confirmado por el Palmeiras, donde militó entre 1985 y 1989.
“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antônio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña”, señalaron desde el verdao en un sentido comunicado.
Eduardo Antonio dos Santos llegó a Universidad Católica con el cartel de figura internacional. El volante brasileño, nacido en Osasco en 1967, tenía en su currículum pasos por la selección de su país —con la que disputó la Copa América de 1987 y las clasificatorias rumbo a Italia 1990— y una carrera que lo había llevado por Brasil, España, México, Japón y Ecuador. Su nombre despertaba expectativas en la precordillera.
Sin embargo, su etapa en la UC no estuvo a la altura del prestigio que lo precedía. Llegó con la misión de ser protagonista y marcar diferencias en el mediocampo cruzado, pero su rendimiento fue irregular y su aporte terminó siendo menor al esperado. Alternó destellos de talento con tramos de bajo nivel y problemas de adaptación que le impidieron consolidarse como figura. Su paso por San Carlos de Apoquindo se recuerda más por la promesa incumplida que por los méritos futbolísticos que alguna vez lo llevaron a vestir la camiseta de Brasil.
Tras su salida del club nacional, Edú Manga continuó su carrera en distintos destinos del extranjero, reafirmando su condición de trotamundos del fútbol. Sin embargo, en la memoria del hincha cruzado su nombre quedó asociado a una de esas historias de fichajes que ilusionaron más de lo que rindieron. Su talento nunca estuvo en duda, pero en la UC quedó la sensación de que el brasileño podía haber sido mucho más.
