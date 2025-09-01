Fanático de la U invitado por jugador de Colo Colo: quién es el hincha de la U al que Javier Correa quiso golpear

El post partido del Superclásico estuvo particularmente encendido. Aunque marcado por el deceso de un hincha albo, igualmente hubo esa cuota de folclor que suele matizar el enfrentamiento entre Colo Colo y Universidad de Chile, el más atractivo del fútbol chileno.

Una situación llamó especialmente la atención: el encontrón entre Javier Correa y un hincha de Universidad de Chile que nadie entendía cómo había llegado hasta el sector de los estacionamientos de los futbolistas albos.

Un registro muestra el grueso intercambio entre el fanático azul y el delantero de Colo Colo, después de una entrevista que Correa ofreció a la transmisión de TNT Sports. Hasta ese momento, nadie entendía cómo el adepto universitario había llegado hasta esa zona, reservada para los jugadores albos y sus respectivas familias o amigos.

En zona de camarines un sujeto (supuesto hincha de Universidad de Chile) insultó a Javier Correa. El delantero intentó pelear con la persona, pero fue frenado. pic.twitter.com/TspSR7HOHb — Julian. (@juuuliaaaaan) August 31, 2025

Exaltado por las provocaciones, la imagen muestra a Correa desplazándose para encontrarse con el extraño visitante. Fue contenido por el personal de seguridad de los albos. "Me quiso pegar, me quiso pegar”, diría el delantero, después a radio Cooperativa.

¿Cómo llegó el intruso a un sector habitualmente exclusivo? Paradójicamente, por la invitación de un jugador del Cacique: Víctor Méndez. El volante, como buena parte de su familia, es hincha de Universidad de Chile, aunque fue una de las buenas figuras del equipo dirigido por los interinos Hugo González y Luis Pérez.

Con Clark también

Correa no solo tuvo problemas con ese sujeto. Además, se enfrentó a Michael Clark, el presidente de Azul Azul. “Me dijo garabatos muy feos, espero que llegue a su casa, lo piense y pida perdón”, aseguró el timonel estudiantil, cuando expuso la tirante escena.

¿Qué dijo el atacante? “Hijo de puta controla a tus hinchas que después les pegan y andan llorando, hijo de puta”, aseveró Clark.

Los universitarios anunciaron que denunciarán al goleador albo ante el Tribunal de Disciplina, para buscar una sanción contra el ariete albo.