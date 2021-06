Fin de un ciclo: Christiane Endler anuncia su salida del PSG

Después de cuatro años de permanencia en el PSG Feminines, Christiane Endler anunció su adiós al equipo, donde recientemente ganó por primera vez el título del Campeonato de Francia. La arquera de la selección chilena comunicó su partida, mediante un escrito publicado en su cuenta de Instagram.

“Hoy quiero comunicar que luego de una profunda reflexión de muchos meses he decidido no renovar contrato con el Paris Saint Germain. Luego de cuatro temporadas en este maravilloso club, creo que he cumplido un ciclo y qué mejor forma de terminarlo que ganando por primera vez en la historia el Campeonato de Francia”, parte señalando.

En ese sentido, la destacada jugadora quiere darle un giro a su carrera. “Es momento de buscar otro proyecto deportivo, donde pueda seguir sumando experiencia, donde pueda seguir creciendo, donde pueda seguir aprendiendo y donde se apueste por el fútbol femenino de igual a igual”, explica.

Por último, cierra el anuncio, despidiéndose de las personas que fueron importantes para ella durante su estadía: “Quiero agradecer a mis compañeras por toda su entrega, por el esfuerzo diario, por las risas y por todos los momentos difíciles que logramos superar juntas. Agradecer al cuerpo técnico por su confianza y cariño. A los kinesiólogos y cuerpo médico por sus cuidados, a los utileros por su preocupación diaria, a los dirigentes y, por último, a los ultras por su apoyo incondicional en cada partido y por la energía que nos entregaron siempre. Los voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias por hacer de este mi hogar. Allez París!”.

El adiós de Endler se da en medio de rumores que la vinculan al Lyon y tras ser una de las buenas figuras del histórico empate sin goles de Las Rojas en su visita a Alemania.