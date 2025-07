Flamengo alista la llegada del ex Universidad de Chile Taty Castellanos desde Lazio

Erick Pulgar podría tener un nuevo compañero en Flamengo en las próximas horas. Se trata del delantero Valentín Castellanos que estuvo hace algunos años en Chile vistiendo la camiseta de Universidad de Chile.

Según ha indicado SBT Sports Rio, el Mengao ya tiene arreglado con el jugador la duración del contrato y otros detalles para sumarse como atacante al elenco rojinegro.

El ariete, también conocido como Taty es un futbolista argentino oriundo de Mendoza que en la última temporada defendió a la Lazio en Italia tras sus pasos por Girona, New York City, Torque y Universidad de Chile.

Al conjunto azul llegó en 2017 a modo de prueba, siendo parte de la categoría Sub 19 y tuvo presencia en el primer equipo por la Copa Sudamericana.

En la última temporada en Italia tuvo una correcta campaña, siendo parte de 40 partidos considerando todas las competencias, anotando 14 goles y entregando ocho asistencias.

Hace algunas semanas, Castellanos se refirió a su paso por la U. “en primera fue un proceso de seis meses, muy cortito. Llegué a debutar ahí en la Copa Sudamericana, pero yo necesitaba sumar más minutos y sabía que también no me iban a tener en cuenta en ese momento, y que me iban a mandar a préstamo”, señaló en diálogo con La Nación de Argentina.

“Yo hice fuerza también para irme, para poder jugar, y me fui a Montevideo City Torque, que era justamente el grupo City el que lo estaba bancando. Para mí era una linda posibilidad para ver si podía luego llegar a esos equipos que tiene el grupo, como Manchester City o New York City. Y en Uruguay jugué un año, me sentí bastante bien y por suerte me pude ir al New York City”, agregó.

En cuanto a la Lazio comentó que “es un club muy grande a nivel mundial y también a nivel de la Serie A de Italia. Estoy creciendo muchísimo acá y le estoy agradecido totalmente a la gente del club por el trato que me dan, por eso creo que fue una buena decisión venir. Es el club que me hizo cumplir el sueño de poder estar con la camiseta de la selección argentina también. Cuando empiezas a competir en estos clubes y haces las cosas bien, el llamado de la selección puede estar siempre y eso me motiva día a día”, apuntó.

De hecho, indicó su motivación por regresara vestir la Albiceleste. “La ilusión de ser convocado para la selección siempre está, porque es algo muy lindo. Soy una persona que se entrena y juega en su equipo pensando siempre en la selección. En este 2025 he tenido muchas lesiones y me he perdido muchos partidos, lo que me provocó mucha frustración, porque uno siempre quiere mostrarse y vestir la camiseta de la selección”, comentó.