Gastón Fernández defiende a Prestianni tras la denuncia de racismo de Vinícius Jr.: “Dejemos el show de lado”

El gol de Vinícius Jr. marcó un antes y un después en el partido del Real Madrid y Benfica. La escena protagonista del encuentro se llevó a cabo cuando el brasileño acusó a Gianluca Prestianni por insultos racistas, donde además el jugador merengue recalcó que lo trató de “mono”.

Al minuto 51, el juez del partido activó el protocolo antirracismo de FIFA y el juego se detuvo durante más de 10 minutos. Una acción que obligó a la UEFA a abrir un expediente y dar continuidad a la investigación a cargo de un inspector de ética y disciplina.

El respaldo de la ‘Gata’ Fernandéz

A pesar de la defensa de medios trasandinos hacia Gianluca Prestianni, Gastón Fernández, exfutbolista de Estudiantes de la Plata, y que tuvo un fugaz paso por Universidad de Chile, y que hoy se desempeña como su representante, salió a respaldarlo.

La Gata, que estuvo presente en el Estádio da Luz al momento del escándalo, rompió el silencio en sus redes sociales y defendió a su representado: “Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica. Una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público. Estuve en la cancha y fue lo que vi“, comenzó escribiendo la Gata.

gaston-fernandez

El ex jugador de la U, recalcó que hay millones de imágenes donde futbolistas se tapan la boca con la camiseta o con sus manos para que no puedan leerle los labios.

“Creo y confío en Gianluca porque tiene el conocimiento y el profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite. Seamos justos y dejemos el show a un lado. Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron“, concluyó el ex futbolista de 42 años.

La versión de Vinicius

Sin embargo, el autor del gol también recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio del que asegura haber sido víctima: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

“El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

Mientras sigue la disputa, el Real Madrid y Benfica volverán a verse las caras el próximo 25 de febrero en los playoffs de la Champions League. El encuentro está fijado a las 17:00 horas en el Estadio Bernabéu.