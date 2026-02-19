SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Gastón Fernández defiende a Prestianni tras la denuncia de racismo de Vinícius Jr.: “Dejemos el show de lado”

    El exjugador de la U, quien hoy destaca como representante del apuntado jugador del Benfica, abordó las acusaciones contra el argentino.

    Por 
    Madelynne Alegría

    El gol de Vinícius Jr. marcó un antes y un después en el partido del Real Madrid y Benfica. La escena protagonista del encuentro se llevó a cabo cuando el brasileño acusó a Gianluca Prestianni por insultos racistas, donde además el jugador merengue recalcó que lo trató de “mono”.

    Al minuto 51, el juez del partido activó el protocolo antirracismo de FIFA y el juego se detuvo durante más de 10 minutos. Una acción que obligó a la UEFA a abrir un expediente y dar continuidad a la investigación a cargo de un inspector de ética y disciplina.

    El respaldo de la ‘Gata’ Fernandéz

    A pesar de la defensa de medios trasandinos hacia Gianluca Prestianni, Gastón Fernández, exfutbolista de Estudiantes de la Plata, y que tuvo un fugaz paso por Universidad de Chile, y que hoy se desempeña como su representante, salió a respaldarlo.

    La Gata, que estuvo presente en el Estádio da Luz al momento del escándalo, rompió el silencio en sus redes sociales y defendió a su representado: “Partido de Champions, pulsaciones elevadas, Vinicius y un partido aparte con el público de Benfica. Una discusión donde Gianluca defiende a su equipo por la falta de respeto del jugador visitante contra su público. Estuve en la cancha y fue lo que vi“, comenzó escribiendo la Gata.

    gaston-fernandez

    El ex jugador de la U, recalcó que hay millones de imágenes donde futbolistas se tapan la boca con la camiseta o con sus manos para que no puedan leerle los labios.

    “Creo y confío en Gianluca porque tiene el conocimiento y el profesionalismo para comportarse como un futbolista de élite. Seamos justos y dejemos el show a un lado. Solo Prestianni y Vinicius podrán saber lo que se dijeron“, concluyó el ex futbolista de 42 años.

    La versión de Vinicius

    Sin embargo, el autor del gol también recurrió a las redes sociales para hacer un descargo público sobre el episodio del que asegura haber sido víctima: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, escribió.

    “El protocolo fue simple, mal ejecutado y no sirvió para nada. Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“.

    Mientras sigue la disputa, el Real Madrid y Benfica volverán a verse las caras el próximo 25 de febrero en los playoffs de la Champions League. El encuentro está fijado a las 17:00 horas en el Estadio Bernabéu.

    Más sobre:Gastón FernandézGianluca PrestianniVinícuis JuniorReal MadridBenficaEstádio da LuzChampions LeagueFútbolFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rio Tinto espera cerrar sus alianzas en Chile en la primera parte del año y destaca su mirada sobre el país y la región

    Detienen al expríncipe Andrés por “sospechas de mala conducta en un cargo público”

    Por qué Corea del Sur condenó a su expresidente, Yoon Suk Yeol, a cadena perpetua

    Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán “inmediatamente” ante la posibilidad “muy real” de conflicto

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    Lo más leído

    1.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    2.
    Sin club, con altas exigencias salariales y entrenando solo: el drama de Mauricio Isla tras su salida de Colo Colo

    Sin club, con altas exigencias salariales y entrenando solo: el drama de Mauricio Isla tras su salida de Colo Colo

    3.
    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    4.
    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    5.
    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    Vuelve al top 60: Alejandro Tabilo derrota a Francesco Passaro y está en los cuartos de final del ATP de Río de Janeiro

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68
    Chile

    Un fallecido deja accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta 68

    Temblor hoy, jueves 19 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los detalles de la agenda que tendrá Boric durante su visita a Rapa Nui

    Rio Tinto espera cerrar sus alianzas en Chile en la primera parte del año y destaca su mirada sobre el país y la región
    Negocios

    Rio Tinto espera cerrar sus alianzas en Chile en la primera parte del año y destaca su mirada sobre el país y la región

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Por qué Corea del Sur condenó a su expresidente, Yoon Suk Yeol, a cadena perpetua
    Tendencias

    Por qué Corea del Sur condenó a su expresidente, Yoon Suk Yeol, a cadena perpetua

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Gastón Fernández defiende a Prestianni tras la denuncia de racismo de Vinícius Jr.: “Dejemos el show de lado”
    El Deportivo

    Gastón Fernández defiende a Prestianni tras la denuncia de racismo de Vinícius Jr.: “Dejemos el show de lado”

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    La millonaria salida de Jorge Sampaoli de Atlético Mineiro que engrosa su abultada fortuna en indemnizaciones

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Detienen al expríncipe Andrés por “sospechas de mala conducta en un cargo público”
    Mundo

    Detienen al expríncipe Andrés por “sospechas de mala conducta en un cargo público”

    Polonia pide a sus ciudadanos que abandonen Irán “inmediatamente” ante la posibilidad “muy real” de conflicto

    Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su “rechazo rotundo” al bloqueo de Estados Unidos sobre la isla

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones