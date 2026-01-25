Paliza en Lima: los goles de Valera y Rivera arrollan a la U de Paqui Meneghini en su debut

Universidad de Chile la pasa mal en la Noche Crema. En el debut de Francisco ‘Paqui´ Meneghini como entrenador de los azules, el conjunto nacional cae de forma estrepitosa ante Universitario de Lima por 3-0.

El primer tanto había ocurrido en el cierre del primer tiempo, obra de Martín Pérez Guedes tras un fallo de Javier Altamirano. Sin embargo, lo que ocurrió en la segunda parte fue todavía peor.

En una ráfaga ofensiva, el elenco peruano arrolló al Romántico Viajero y le estampó dos goles que, en cierto modo, exhiben el desconcierto del nuevo DT para encontrar un funcionamiento adecuado. Primero, a los 55′, Álex Valera definió en el área chica tras las problemas de Eduardo Vargas y Felipe Salomoni para cerrar en la banda izquierda. Luego, a los 67′, José Rivera se inscribió en el marcador al desviar un centro que venía proveniente desde el sector derecho, por la tardanza en la marca por parte de Fabián Hormazábal.

Revisa los goles de Universitario en el segundo tiempo:

Gol de Universitario

Alex Valera

Universitario 2️⃣0️⃣ U. De Chile pic.twitter.com/kfwUPZfAka — Chilean Premier League (@AbranCancha8) January 25, 2026