Gorros, guantes y dos jugadores con hipotermia: las extremas condiciones en las que Estados Unidos se impuso a Honduras por las Eliminatorias

Uno de los panoramas complejos que enfrenta Chile en su camino en las Eliminatorias es el calor y humedad en los que debe enfrentar a selecciones como Ecuador, Colombia y Brasil. Pero en la Concacaf la dificultad pasa por el frío. Esta es la situación a la que tuvo que exponerse Honduras en su visita contra Estados Unidos por las Eliminatorias.

A la hora del comienzo del partido en el estado de Minessota el termómetro marcaba -16° Celsius y con una sensación térmica de -24°, justo al límite que tienen fijadas las autoridades norteamericanas para el desarrollo de las actividades deportivas.

El juez del partido salió a dirigir el duelo entre Estados Unidos y Honduras con pantalón largo y pasamontañas. Foto: AFP.

Por lo mismo y desde el trabajo previo a la competencia fue posible ver a los jugadores vestidos con guantes, gorros, cuellos y todo lo posible para poder mantener el calor. Incluso el árbitro se vistió de pantalón largo y utilizó una especie de pasamontaña.

Bajo estas condiciones Estados Unidos debió enfrentar a los catrachos y terminó saliendo victorioso del encuentro por un claro 3-0 con las anotaciones de Weston McKennie (8′), Walker Zimmerman (37′) y Christian Pulisic (67′).

Weston McKennie celebra el primer gol del partido en el triunfo de Estados Unidos por 3-0 sobre Honduras. Foto: AFP.

El sufrimiento hondureño

Por el lado de la selección centroamericana sus jugadores fueron los que más sufrieron debido a las inclemencias del tiempo. Cinco de los once jugadores de la formación inicial aún juegan en el campeonato hondureño, donde el promedio de temperatura está por sobre los 20°.

De hecho la temperatura obligó la realización de dos cambios en el entretiempo, pues Romell Quito y Luis López presentaron hipotermia y debieron ser atendidos por el equipo médico.

Tras el encuentro el técnico de Honduras, el colombiano Hernán Darío Gómez, se refirió a este hecho. “Tengo en el camarín a los muchachos con malestar. Hay algunos con suero (por la hipotermia). El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve, no puedo hacer un análisis del partido con este clima. No soy capaz de hacerlo”, compartió.

“Sería injusto dar un diagnóstico, en estas circunstancias (los jugadores) no podían tener un buen nivel”, añadió.

Con este resultado Honduras perdió su séptimo partido consecutivo y en el octogonal final marcha último, sólo logró tres empates y tiene apenas 5 goles a favor y 22 en contra.

Por su parte Estados Unidos está en el segundo puesto con 21 puntos y una diferencia de gol de +9.