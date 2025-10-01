SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Gustavo Alfaro sorprende y aborda el futuro de Manuel Pellegrini en la Roja

El técnico argentino, que consiguió meter a Paraguay en el Mundial de 2026, expresó su deseo de que el Ingeniero asuma el banco de la Roja.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Gustavo Alfaro propone que Manuel Pellegrini tome el mando de la Roja. CRISTINA QUICLER

Gustavo Alfaro ha vuelto a destacar en el fútbol sudamericano. A cargo de Paraguay, consiguió meter a los albirrojos en el próximo Mundial de 2026. Ahora, en su visita a Chile en el marco del Mundial Sub 20, aprovechó de candidatear a Manuel Pellegrini para que asuma el puesto de entrenador de la Roja.

“Esto lo digo a título personal, como un hombre de fútbol, de haber tenido el privilegio de conocer a Manuel. A mí me encantaría verlo dirigiendo a la Selección chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si él y si el país quiere”, sostuvo en conversación con Dsports.

Pellegrini es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están. Es una persona que ha hecho tanto y llevó el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la selección chilena”, añadió.

Además, tuvo palabras para la importante caída que ha tenido la Roja en los últimos años: “Me tocó estar presente en el 2015 cuando Chile ganó su primera Copa América y en 2016 cuando ganó la segunda. También estuve Rusia para la Copa Confederaciones, donde Chile hizo un torneo muy bueno, jugando a un alto nivel. Uno veía a esa selección chilena y decía ‘¿Cómo no va a estar en el Mundial?’. Pero al año siguiente se quedó fuera del Mundial. Ahí es donde uno tiene que buscar las razones para entender qué faltó”.

“Si me dan a elegir entre participar en una Copa del Mundo o ganar una Copa América, yo sé que una estrella no se cambia nunca, pero jugar el Mundial es totalmente diferente, es algo único. Tal vez, las razones hay que buscarlas en esos lugares. Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que, si se corregían a tiempo, hoy la realidad sería otra”, cerró.

Pellegrini hace historia en el Betis

Mientras el DT chileno aún no ha cerrado su renovación con el Real Betis, Pellegrini recibió el reconocimiento del club por ser el técnico que dirigió más veces al cuadro andaluz que acaba de cumplir 118 años desde su fundación.

En el duelo contra Osasuna sumó 264 presencias en la banca, superando en una aparición al DT Lorenzo Serra Ferrer, el adiestrador mallorquín que ostentaba el récord.

“Esto es una gran emoción, la de haber estado tantos partidos acá. No es fácil hacerlo en un club tan popular y con tanta pasión como el Betis, donde es difícil mantenerse. Se me han pasado volando estos seis años en Sevilla, pero han sido espectaculares”, aseguró el chileno en la conferencia de prensa posterior a la victoria.

“En todo este tiempo he disfrutado mucho de la afición, la ciudad, la cultura que hay acá… Yo voy a seguir trabajando por el Betis como si tuviera contrato por cinco años más”, explicó el chileno.

Lee también:

Más sobre:FútbolSelección ChilenaGustavo AlfaroManuel PellegriniLa Roja

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

4.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

5.
Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa
Chile

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas
Negocios

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Boric critica propuesta de Kast en inédita mención en una cadena nacional

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina
Tendencias

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial
El Deportivo

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

El duro cruce entre Carlos Alcaraz y el juez de silla durante la final de Tokio: “Nunca jugaste tenis en tu vida”

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos
Mundo

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”

Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres