Gustavo Alfaro sorprende y aborda el futuro de Manuel Pellegrini en la Roja

Gustavo Alfaro ha vuelto a destacar en el fútbol sudamericano. A cargo de Paraguay, consiguió meter a los albirrojos en el próximo Mundial de 2026. Ahora, en su visita a Chile en el marco del Mundial Sub 20, aprovechó de candidatear a Manuel Pellegrini para que asuma el puesto de entrenador de la Roja.

“Esto lo digo a título personal, como un hombre de fútbol, de haber tenido el privilegio de conocer a Manuel. A mí me encantaría verlo dirigiendo a la Selección chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si él y si el país quiere”, sostuvo en conversación con Dsports.

“Pellegrini es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están. Es una persona que ha hecho tanto y llevó el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la selección chilena”, añadió.

Además, tuvo palabras para la importante caída que ha tenido la Roja en los últimos años: “Me tocó estar presente en el 2015 cuando Chile ganó su primera Copa América y en 2016 cuando ganó la segunda. También estuve Rusia para la Copa Confederaciones, donde Chile hizo un torneo muy bueno, jugando a un alto nivel. Uno veía a esa selección chilena y decía ‘¿Cómo no va a estar en el Mundial?’. Pero al año siguiente se quedó fuera del Mundial. Ahí es donde uno tiene que buscar las razones para entender qué faltó”.

“Si me dan a elegir entre participar en una Copa del Mundo o ganar una Copa América, yo sé que una estrella no se cambia nunca, pero jugar el Mundial es totalmente diferente, es algo único. Tal vez, las razones hay que buscarlas en esos lugares. Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que, si se corregían a tiempo, hoy la realidad sería otra”, cerró.

Pellegrini hace historia en el Betis

Mientras el DT chileno aún no ha cerrado su renovación con el Real Betis, Pellegrini recibió el reconocimiento del club por ser el técnico que dirigió más veces al cuadro andaluz que acaba de cumplir 118 años desde su fundación.

En el duelo contra Osasuna sumó 264 presencias en la banca, superando en una aparición al DT Lorenzo Serra Ferrer, el adiestrador mallorquín que ostentaba el récord.

“Esto es una gran emoción, la de haber estado tantos partidos acá. No es fácil hacerlo en un club tan popular y con tanta pasión como el Betis, donde es difícil mantenerse. Se me han pasado volando estos seis años en Sevilla, pero han sido espectaculares”, aseguró el chileno en la conferencia de prensa posterior a la victoria.

“En todo este tiempo he disfrutado mucho de la afición, la ciudad, la cultura que hay acá… Yo voy a seguir trabajando por el Betis como si tuviera contrato por cinco años más”, explicó el chileno.