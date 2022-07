Gustavo Quinteros. DT de Colo Colo: “Nos hicieron goles muy tontos, perdimos por errores propios”

Gustavo Quinteros mostró su frustración tras la goleada sufrida ante Inter de Porto Alegre, resultado que dejó a Colo Colo fuera de la Copa Sudamericana. No tanto por la superioridad del rival, sino más que nada por los errores cometidos.

“Iniciamos bien, en un partido ordenado. Defendimos bien y pudimos convertir en un penal. Pero en general no fue el mejor partido nuestro. Jugamos por debajo de nuestro nivel en defensa, todo el equipo. Fuimos frágiles en la defensa y la marca”, dijo el santafesino.

Asimismo, explicó que “regalamos los últimos dos goles por desconcentración, no marcamos en el córner y después nos anticipan en una jugada rápida, con una pelota larga, a espalda de nuestro central. Perdimos por errores propios. Pensábamos que habíamos marcado una diferencia, Pero cuando no te defiendes bien ante un equipo fuerte, lo pagas caro”.

Sobre el mismo punto, el DT insistió que “pagamos caro los errores. Jugamos bien allá, pero ahora lo hicimos por debajo de nuestro nivel. Nos hicieron goles tontos, que no nos pueden hacer a esta altura de un torneo. Le facilitamos mucho. El responsable de todo soy yo, ubico a los jugadores y los elijo. No solo los defensores, sino todo el equipo. Tenemos que asumir la derrota, trabajar duro para mejorar y seguir bien en el torneo nacional donde estamos bien”.

Una frustración que mantuvo en todo su discurso, ya que “no esperábamos esos errores y ellos lo dieron vuelta. Tenemos un equipo competitivo y si estamos concentrados ganamos en cualquier cancha. Hoy no fue así. Nos hicieron goles muy tontos, por falta de concentración. En el último gol parece que estaba en offside, pero las líneas estaban torcidas. Aunque ya está”

Colo Colo juega el domingo ante La Serena por el torneo nacional, donde el equipo está puntero. “Si jugábamos a nuestro nivel este no sería el resultado. Marcamos mal, perdimos duelos. Dar vuelta la página para el torneo nacional y la Copa Chile”.

Consultado sobre la opción de tener más refuerzos, contestó que “sin Emiliano Amor y César Fuentes jugamos más debilitados. No pudimos fortalecer en esas posiciones, pero esperamos hacerlo antes que cierre el libro de pases. Torneo Nacional es el objetivo principal que tenemos ahora. Vamos a apuntar todo a eso. Darle esa alegría grande a la gente que lo necesita”.

La autocrítica de Pavez

El volante Esteban Pavez fue el encargado del plantel para la conferencia de prensa. En su alocución, el mediocampista reconoció lo mal que jugaron ante O Colorado.

“Estamos dolidos. No fue nuestro mejor partido. Estábamos bien parados, pero después empezaron a llegar por todos lados, costaba ir al choque, ellos tenían mucho espacio. La derrota pasa porque no fuimos inteligentes no, estuvimos metidos el ciento por ciento en el partido”, dijo el ex Paranaense.

Asimismo, insistió que “tratamos de hablar mucho. Después del gol las líneas nuestras eran muy largas, nos llegaron por fuera, siempre tenían uno más. Tratamos de corregirlo, pero fuimos un equipo muy largo. Fuimos poco inteligentes. Nosotros regalamos la clasificación”.