Histórico albiceleste le tira el currículum a Vidal: “Yo también gané la Copa América dos veces; Argentina tiene 16”

Sergio Goycochea (61 años) es una figura histórica para la selección argentina. Con la Albiceleste, en el mandato de Carlos Bilardo, fue finalista en el Mundial de Italia 1990. Luego, bajo las órdenes de Alfio Basile, consiguió el bicampeonato de América (1991 y 1993). Ahora, en entrevista con El Deportivo, el también comentarista en DSports visualiza el enfrentamiento entre la Roja y la escuadra de Scaloni. Aborda el momento de Ricardo Gareca en Chile, las declaraciones de Arturo Vidal y habla de Carlos Palacios en Boca Juniors.

¿Ha decepcionado lo hecho por Gareca en Chile?

Decepcionado... no. La decepción forma parte cuando uno no trabaja, o uno contrató un entrenador que pensaba que trabajaba de una manera y trabaja de otra, que no cumplió con las responsabilidades. Creo, y esto es una opinión mía, que hay situaciones que hacen bien a la historia y otras que hacen mal. Para mí la Generación Dorada, a la que le quedan dos gotas de salud, puso a Chile de 2010 para acá en un escalón que no es la realidad histórica de su país. Puso la vara muy alta.

¿Por qué cree que Chile se alejó del nivel mostrado en ese período?

Tiene que ver con un proceso de renovación. En Argentina y Brasil las transiciones las caminan con mayor tranquilidad. Desaparece un jugador y enseguida te salen dos o tres. En cambio, Chile se encontró con un grupo de jugadores bien dirigidos, ordenados, que logró el bicampeonato de Copa América, pero si tu revisas los más de cien años de historia, no es su realidad. Eso le ha jugado en contra. Educaron a los chicos pensando que Chile toda la vida fue lo que mostró la Generación Dorada.

¿Cuál es la solución para salir del fondo de la tabla?

Es muy difícil, no es sólo una cuestión de Gareca en este último tramo, porque hace tres mundiales que no está Chile, en caso de que tampoco vaya a este, lo que ya es muy difícil. Es una cuestión más profunda. Nadie pensaba que Gareca iba a estar a esta altura con tan pocos puntos, con una Selección tan desnivelada, que a veces jugó un poquito bien y otras veces no. Pero creo que es, y no por sacar a Gareca del ojo, más profundo. Esa generación que puso lo alto a Chile se fue apagando y no logró renovarla.

Arturo Vidal dijo que Argentina será más sencillo que Paraguay, ¿cómo se toma esas declaraciones?

Arturo vio que está difícil clasificar y está recurriendo a todos los artilugios, basándose en que las dos veces que Chile ganó una final fueron con Argentina. De hecho, repitió el gesto en Avellaneda. Es parte del folclore, esa es la realidad, a mí no me va ni me viene, yo sé lo que da Argentina, lo que demostró este grupo de jugadores y este cuerpo técnico, la verdad es que mientras sea sin falta de respeto no me jode.

Goycochea junto a Diego Simeone en la portada de El Gráfico tras ganar la Copa América.

¿Cree que Vidal se excede con sus dichos?

A veces confundimos el folclore, esta cosita hasta de hincha diría. Lo que pasa es que los protagonistas debemos tener en cuenta que afuera hay una masa importante que se identifica con esos ídolos. Para mí, ni fu ni fa. Si Arturo Vidal me hace el gesto y tuviera que decir algo... yo también gané esa copa dos veces, una en el Estadio Nacional de Santiago, y Argentina tiene 16. Va más allá de dos enfrentamientos históricos. No es tan grave, cada uno juega su partido. Si tienes que relucir algo, vas a poner tus virtudes, no tus defectos.

Pero es cierto que con Chile aumentó la rivalidad...

Hace poco en el programa salió el tema de quién era más clásico para Argentina, a propósito de la previa. Yo digo que son Brasil y Uruguay, porque son campeones del mundo y tenemos una rivalidad histórica. Me ha tocado ganarle en Copa América a Chile y en el Mundial y Copa América a Brasil. Disfruté más en ganarle a Brasil que a Chile, esa es la realidad. Un compañero me decía, “hoy si le preguntas a 10 argentinos, ocho le quieren ganar más a Chile que a Brasil”. Lo que pasa es que hay que separar lo deportivo con la bronca que se pueda tener.

¿No es especial ganarle a Chile?

Cuando te cargan, no tienen para subirse al ring. Está el ejemplo de México también, que nos viven haciendo memes, pero desde lo deportivo, y con todo respeto lo digo, no tienen dónde pararse para empezar una discusión. Chile nos ganó dos Copa América, legitimas, es verdad, más allá de algunas declaraciones que aparecieron ahora con que a Argentina la hicieron viajar más, no importa. Ahora, si me voy al plano histórico, las discusiones las tengo que basar en estadísticas y logros, y Chile no tiene dónde pararse para discutirme una rivalidad. México, ni hablar. Lo de Arturo forma parte del folclore, menos cuando hay falta de respeto, ahí no me gusta. Los protagonistas tenemos que ser responsables.

Ahora viene el Mundial de Clubes, ¿cómo ve a Paulo Díaz en River y Carlos Palacios en Boca, que competirán?

Díaz tiene una trayectoria diferente a la de Palacios en nuestro fútbol, está consolidado, lo ha demostrado, es un referente de River. Por otro lado, Palacios llegó con mucha expectativa y arrancó muy bien, pero tiene que recorrer el camino para instalarse definitivamente en Boca. No dudo de sus condiciones. Le tocó llegar en una situación no buena para el equipo y eso dificulta la adaptación. Se va a transformar en alguien importante en Boca.