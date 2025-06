Histórico argentino le baja el nivel a Roja: “Chile no tiene dónde pararse para discutir una rivalidad”

La Roja salta a la cancha con la obligación de ganarle a Argentina y Bolivia para seguir con vida en las Eliminatorias. Si es que Chile pierde, se puede cortar el proceso de Ricardo Gareca, debido a que una cláusula en su contrato permite terminar el vínculo en caso de quedar sin chances matemáticas de acceder al Mundial. Algo que fue reconocido por el propio estratega.

“Soy un tipo abierto, que jamás he complicado nada. Está en lo cierto cuando dice que si no me va bien en estas dos fechas, los dirigentes puedan tomar la decisión que quieran. O quizás terminar las Eliminatorias”, señaló en la antesala del choque ante la Albiceleste.

“Hay que ver lo que piensan ellos (Pablo Milad y la directiva). Yo lo que siempre he notado es respaldo. Cuando nos juntamos, no fue un problema la parte económica. Les facilité todo. Tengo un contrato y lo defiendo, pero no soy un tipo… El tema económico no es un problema para mí”, añadió el DT.

Gareca dirigiendo una práctica de la Selección.

En Argentina lo visualizan

Desde Argentina, precisamente el rival de la Roja este jueves, han seguido con atención el proceso de Gareca en Chile. En entrevista con El Deportivo, el histórico exguardameta y actual comentarista de Dsports, Sergio Goycochea, le resta responsabilidad, aunque reconoce que se esperaba más del Tigre.

“¿Ha decepcionado? No. La decepción forma parte cuando uno no trabaja, o uno contrató un entrenador que pensaba que trabajaba de una manera y trabaja de otra, que no cumplió con las responsabilidades. Creo, y esto es una opinión mía, que hay situaciones que hacen bien a la historia y otras que hacen mal. Para mí la Generación Dorada, a la que le quedan dos gotas de salud, puso a Chile de 2010 para acá en un escalón que no es la realidad histórica de su país. Puso la vara muy alta”, señala.

El bicampeón de América con la Albiceleste fue más allá y profundizó en la crisis que ha tenido la selección chilena durante los últimos años. “Es muy difícil, no es sólo una cuestión de Gareca en este último tramo, porque hace tres mundiales que no está Chile, en caso de que tampoco vaya a este, lo que ya es muy difícil. Es una cuestión más profunda. Nadie pensaba que Gareca iba a estar a esta altura con tan pocos puntos, con una Selección tan desnivelada, que a veces jugó un poquito bien y otras veces no. Pero creo que es, y no por sacar a Gareca del ojo, más profundo. Esa generación que puso lo alto a Chile se fue apagando y no logró renovarla”, comenta.

“Tiene que ver con un proceso de renovación. En Argentina y Brasil las transiciones las caminan con mayor tranquilidad. Desaparece un jugador y enseguida te salen dos o tres. En cambio, Chile se encontró con un grupo de jugadores bien dirigidos, ordenados, que logró el bicampeonato de Copa América, pero si tu revisas los más de cien años de historia, no es su realidad. Eso le ha jugado en contra. Educaron a los chicos pensando que Chile toda la vida fue lo que mostró la Generación Dorada”, complementa.

De paso, asegura que la Roja no tiene la historia para discutir una rivalidad con Argentina.

“Cuando te cargan, no tienen para subirse al ring. Está el ejemplo de México también, que nos viven haciendo memes, pero desde lo deportivo, y con todo respeto lo digo, no tienen dónde pararse para empezar una discusión. Chile nos ganó dos Copa América, legitimas, es verdad, más allá de algunas declaraciones que aparecieron ahora con que a Argentina la hicieron viajar más, no importa. Ahora, si me voy al plano histórico, las discusiones las tengo que basar en estadísticas y logros, y Chile no tiene dónde pararse para discutirme una rivalidad. México, ni hablar. Lo de Arturo forma parte del folclore, menos cuando hay falta de respeto, ahí no me gusta. Los protagonistas tenemos que ser responsables”, cierra.