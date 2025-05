Histórico de Colo Colo revela la última millonaria oferta que recibió Almirón para dejar la banca de Colo Colo

Vuelco en Macul. Pese a que Blanco y Negro optara por la salida de Jorge Almirón, el técnico argentino se mantendrá al mando del Cacique. La teleserie se acaba, al menos por ahora.

La crisis institucional del cuadro albo, que lo tiene eliminado de Copa Chile, Copa Libertadores y lejos de la parte alta de la Liga de Primera, no fue suficiente para cesar al transandino. Pese a la determinación de la concesionaria alba, una nueva reunión terminó por continuar con él en el cargo. ¿El motivo principal? La falta de recursos para finiquitar la cuantiosa cláusula de indemnización, que asciende a los US$ 3 millones.

“Estábamos esperando tener una última conversación con el entorno de Jorge (Almirón), y después de charlar con el entorno de Jorge, hemos dado la apreciación de que seguiremos trabajando juntos. Jorge seguirá siendo el director técnico de Colo Colo de aquí en adelante”, afirmó el presidente Aníbal Mosa después de la congregación de la administración de la concesionaria.

La última cifra ofrecida a Almirón

La negociación se ha extendido durante las últimas semanas. Los montos han ido ascendiendo, pero no se llegó a buen puerto con Almirón. Blanco y Negro llegó a aprobar un monto de US$ 1,2 millones, pero la representación del técnico, liderada por el agente Pablo del Río, se mantuvo firme con recibir una cifra superior.

No obstante, durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre el fallido acuerdo, marcado por la poca caja de Colo Colo, el factor clave que lo impidió.

Fue Marcelo Barticciotto quien reveló la cuantiosa última cifra que el Cacique le ofreció a Almirón, pero que tampoco fue suficiente para sellar la negociación y su salida del club. Según el ídolo albo, el monto fue de US$ 1,5 millones. “A mí me dicen que la última oferta fue de un millón y medio y que no fue aceptada“, señaló el otrora atacante.

Por ende, el transandino terminó abrochando su estancia en Macul. El estratega se mantendrá en el Monumental por bastante tiempo más. En detalle, su contrato se extiende hasta 2026.

Este jueves, Almirón deberá afrontar el partido ante Atlético Bucaramanga, válido por la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Se trata de un duelo en el que el Cacique no se juega nada deportivamente, pues ya está eliminado del certamen y tampoco tiene posibilidades de clasificar a Sudamericana como tercero.

Después, el domingo 1 de junio, deberá medirse ante Unión La Calera, en un duelo para el que Almirón está suspendido. El argentino fue sancionado con una fecha luego de no asistir a la conferencia de prensa tras el empate con Ñublense.