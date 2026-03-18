Histórico: Venezuela se corona como campeón Mundial de béisbol y es el primer país sudamericano en conseguirlo

Venezuela hizo historia al vencer por 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). La Vinotinto se alzó con el trofeo por primera vez, lo que significó ser el único sudamericano en conseguirlo y el segundo latinoamericano.

El WBC es la competencia de selecciones más prestigiosa del deporte jugado en el diamante, la cual se disputa desde el 2006. Japón es el máximo ganador con tres ediciones del evento (2006, 2009 y 2023), mientras que le siguen con un título República Dominicana y Estados Unidos.

Su sexta edición comenzó a principios de marzo con 20 países en la competencia. La escuadra venezolana ganó tres de sus cuatro partidos en la fase de grupos con lo que obtuvo el pase al cuadro final.

En cuartos de final chocaron con la selección japonesa, la favorita del torneo. Dieron la sorpresa al imponerse por 8-5 ante los actuales campeones del mundo. En semifinales, remontaron el partido ante Italia por 4-2 para clasificar a su primera final en el torneo.

Historia para el deporte venezolano

En el duelo definitivo enfrentaron a Estados Unidos, una de las potencias del béisbol, pero que no suele llevar a sus principales figuras al WBC. Los norteamericanos asistieron con uno de los planteles más talentosos que han competido, tras perder la final ante los asiáticos en 2023.

TEAM VENEZUELA IS THREE OUTS AWAY FROM #WORLDBASEBALLCLASSIC GLORY! pic.twitter.com/JNa4JJmaCi — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

La lucha fue reñida. Salvador Pérez abrió el marcador para Venezuela en la tercera entrada con su carrera. Wilyer Abreu logró un jonrón ante el estadounidense Nolan McLean para poner el 2-0 en el loanDepot Park en Miami.

Sin embargo, Bryce Harper consiguió igualar el encuentro con un jonrón de dos carreras. El campeonato se definió en la novena entrada, en la que Eugenio Súarez conectó al jardín central para que Javier Sanoja anotara el 3-2 final.

Estalló la euforia venezolana tras la victoria, nación que es uno de los grandes semilleros de la MLB. El elenco se alzó como campeón del mundo por primera vez y marcó historia: es el único sudamericano en conseguirlo y el segundo latinoamericano, luego de República Dominicana.

“Estoy seguro de que todos los venezolanos vieron este partido y que lo disfrutaron más que nosotros. Todos los que están aquí y los que están en Venezuela, se merecen esto y mucho más. Esto es una pequeña muestra de la felicidad que se merecen”, declaró Suárez después de consagrarse.