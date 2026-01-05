Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela

La operación que desarrolló Estados Unidos en Venezuela y que acabó con la captura de Nicolás Maduro ha generado impacto en diversos aspectos. Uno de ellos apunta al fútbol, pues el país liderado por Donald Trump es una de las sedes del Mundial 2026 -junto con México y Canadá- que se desarrollará en unos meses más.

Si se consideran las sanciones que impusieron la FIFA y la UEFA contra Rusia tras la invasión a Ucrania, comenzaron a generarse interrogantes sobre las acciones que el ente que maneja el fútbol global pudiera ejercer sobre Estados Unidos.

Sin embargo, existen algunas variables que es necesario considerar antes de que la organización con sede en Zúrich tome decisiones acerca de la próxima Copa del Mundo.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA?

Para determinar eventuales sanciones hay que revisar los márgenes legales que establecen los estatutos de la FIFA. Por ejemplo, en los artículos 14 a 16 se habilitan sanciones a federaciones nacionales únicamente en casos de injerencia gubernamental directa en la gestión del fútbol, como la intervención de un gobierno en una federación, o por violaciones estrictamente deportivas.

Por lo mismo, la política exterior de los países, independientemente de lo controvertida que pueda resultar, no aparece tipificada como una causal de sanción dentro del marco normativo vigente del organismo.

Asimismo, se suma que el Mundial de la FIFA de 2026 se rige por contratos específicos. Tanto Estados Unidos, Canadá y México fueron escogidos como sedes mediante acuerdos vinculantes, cuya rescisión o modificación solo se puede dar por incumplimientos graves del contrato, situaciones de fuerza mayor o riesgos directos para la seguridad y ejecución del evento. Es decir, los hechos geopolíticos externos, por sí solos, no implican automáticamente una retirada de la sede.

Desde el reglamento, tampoco existe una sanción por el desarrollo de conflictos armados que no estén directamente ligados a la actividad futbolística, siempre y cuando estas no afecten la autonomía del fútbol local y no la organización de los torneos.

Entonces, ¿por qué sí se castigó a Rusia?

Uno de los casos más recientes que trajo sanciones por parte de la FIFA se dio tras la invasión de Rusia a Ucrania. Dentro de las medidas inmediatas estuvo la imposibilidad de que su selección compitiese en el marco internacional, además de imposibilitar la presencia de sus equipos en los torneos de la UEFA.

Entre los argumentos esgrimidos en la ocasión fue que había una imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, además de que este hecho ponía en riesgo el desarrollo normal de las competencias: hubo selecciones que se negaban a jugar contra equipos rusos, hubo cierre del espacio aéreo, restricciones de visado y riesgo para las delegaciones a la hora de viajar.

Estas situaciones arriesgaban con complicar el calendario y el normal desarrollo de los torneos, por lo que FIFA optó por excluirlos para fortalecer la integridad de las competencias, más que como una sanción a un país que comenzaba una guerra.

De esta manera se puede aclarar que no existe una base reglamentaria para suspender a Estados Unidos o para suspender el Mundial de 2026.

¿Qué pasa con el fútbol en Venezuela?

El impacto de los ataque de Estados unidos a Venezuela sí puede traer problemas en el fútbol sudamericano. A la espera de que se retome la actividad futbolística en Venezuela, la cual está contemplada a finales de enero, aún no está claro cómo esta acción puede influir en el desarrollo de la liga venezolana.

Un panorama que también puede incidir en las competencia internacionales en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Uno de los primeros equipos en salir a la cancha es Deportivo Táchira que debe jugar la Fase 1 de la Copa Libertadores contra The Strongest a comienzos de febrero.

Por cierto, esto también puede afectar a una escuadra chilena, pues Huachipato debe enfrentar a Carabobo por la Fase 2 de la Libertadores.

Uno de los escenarios probables es que la Conmebol decida cambiar la localía si es que ocurre una escalada en el conflicto. Esta decisión fue tomada en 2021 cuando la Conmebol obligó a los equipos colombianos a ser locales en Paraguay producto de un estallido social.

En el béisbol, en tanto, la federación local optó por suspender la competencia de manera indefinida.

La jornada, que estaba programada para este fin de semana, fue cancelada hasta nuevo aviso. Las autoridades indicaron que el contexto será evaluado diariamente, por lo que no existe una fecha estipulada para la reanudación del certamen más importante del deporte con más tradición y popularidad del país.

La suspensión llegó específicamente en la Round Robin, fase de postemporada que da paso a la definición del certamen. Los mejores de dicha ronda disputan la Serie Final, mientras que el campeón representa a Venezuela en la Serie del Caribe, torneo en el que compiten los campeones invernales de Colombia, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y México.

Cabe mencionar que, hace unas semanas, la Confederación de Béisbol del Caribe había decidido retirarle a Venezuela la sede de la Serie del Caribe por la tensión geopolítica. El certamen, finalmente, se disputará en Jalisco, México.

La cercana relación entre Gianni Infantino y Donald Trump

Donald Trump y Gianni infantino se reunieron en La Casa Blanca. Foto: @fifamedia / X.

El regreso del Mundial a Estados Unidos tras lo vivido en 1994 significó además un importante acercamiento entre el presidente Donald Trump y Gianni Infantino.

De hecho, en la antesala del sorteo de los grupos de la Copa, el presidente de la FIFA distinguió al mandamás estadounidense, entregándole el Premio de la Paz, galardón que se entregaba por primera vez.

“Se lo concedemos a Donald Trump, presidente de los EE.UU., como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la paz y la unidad en todo el mundo. Este es el certificado que le hacemos entrega a él”, declaró Infantino.

“Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo seguro, en un mundo en paz. Queremos un mundo unido y, sin lugar a dudas, usted se merece el primer premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Y, como presidente, usted siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol”, añadió antes de pasarle el galardón al mandatario.

Trump, por su parte, valoró el premio y dio las gracias a Infantino: “Es uno de los grandes honores de mi vida. Y más allá de las palabras, quiero decir que hemos salvado miles y miles de vidas. En el Congo, por ejemplo, más de 10.000 personas que habían muerto y lo hemos podido hacer también entre India y Pakistán. Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran”, comenzó diciendo.

“Quiero agradeceros vuestra colaboración. Pero lo más importante es que quiero dar las gracias a todos los que han conseguido que el mundo sea un mundo más seguro. Hace un año, más o menos, no éramos el mismo país que ahora y eso ha sido gracias a mi liderazgo”, cerró.

El lío que generó la relación

La cercana relación entre Gianni Infantino y Donald Trump también les trajo problemas. La organización FairSquare presentó una denuncia ante el comité de ética del ente rector del fútbol, acusando al dirigente de vulnerar las normas a la neutralidad política de la FIFA por los comentarios favorables al presidente de Estados Unidos.

Según la presentación que fue dada a conocer por The Athletic, las normas buscan evitar que actores externos influyan en la gobernanza deportiva y que las autoridades utilicen su posición institucional para emitir señales de carácter partidario.

“Es natural y apropiado que Infantino desee establecer una relación funcional y diplomática con el presidente de Estados Unidos. Pero al apoyar claramente la agenda política del presidente Trump a nivel nacional e internacional amenaza la integridad y la reputación del fútbol y de la propia FIFA”, acusaron.

La publicación también subraya que la visibilidad del cargo de Infantino amplifica los efectos de sus declaraciones. Como principal autoridad del fútbol internacional, sus intervenciones suelen tener repercusión diplomática y mediática.