Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España muestran “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares en Venezuela
Los países también exhortaron al Secretario General de la ONU y otros estados miembros "a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional". Durante la jornada del sábado, EE.UU. atacó militarmente a la mencionada nación y capturó a Nicolás Maduro y su esposa.
En un comunicado conjunto, las cancillerías de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España mostraron su “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares desarrolladas por Estados Unidos en Venezuela que llevaron a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En la declaración señalan que estas acciones “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.
Para los firmantes “estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil”.
A continuación realizaron un llamado a resolver la situación venezolana de forma pacífica, a través del diálogo y la negociación. “Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, añadieron.
Además de lo anterior, también reafirmaron “el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”.
Haciendo un llamado a la “unidad regional”, las cancillerías exhortaron “al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.
Finalmente, también comentaron la postura que tomó Estados Unidos sobre Venezuela, luego que Trump anunciara desde Mar-a-Lago que por el momento mantendrían la administración del territorio mientras se permitía una próxima transición.
“Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”, concluyeron.
