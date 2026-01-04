“Vamos a estar en el peor de los mundos”: Carmona muestra preocupación por soberanía tras postura de Kast ante captura de Maduro

SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    El timonel comunista también valoró las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, que condenó las acciones militares en Venezuela durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó esta jornada de domingo las posturas exhibidas por el mandatario electo, José Antonio Kast, y el actual Presidente Gabriel Boric sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa tras un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela.

    Durante la mañana del sábado, Kast celebró a través de X la salida de Maduro por la acción estadounidense, calificándola de “una gran noticia para la región”.

    “Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”, agregó el presidente electo.

    En conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel comunista señaló que “si las declaraciones del presidente electo van en la línea casi de aplaudir y subordinarse a lo que sean las políticas norteamericanas, vamos a estar en el peor de los mundos respecto a lo que son la expresión propia de soberanía, de autonomía, de independencia como Estado, que es cómo deben convivir, digamos, los distintos países".

    El presidente electo José Antonio Kast Diego Martin

    Reflexión de los hechos en Venezuela y postura de Gabriel Boric

    Tras ello, reflexionó sobre el curso de los acontecimientos en Venezuela.

    “Trump entremedio se precia y se vanagloria de haber visto casi como una serial de televisión, en forma directa, en tiempo actual, lo que fue la operación que hicieron, digamos, sus aparatos que penetraron Venezuela. No se habla de la cantidad de muertos que hay, no se dice de quiénes son los que murieron y en qué condiciones murieron”, detalló Carmona.

    Para inmediatamente agregar: “Aquí hay una historia muy larga y ya Trump determinó que esta señora a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz no será la que va a encabezar nada, porque luego va a tomar posesión de eso Estados Unidos. Pero ¿dónde se puede presentar eso con normalidad?. Creo que quedó demostrado que esto era una larga operación, incluyendo el premio Nobel, perdónenme, incluyendo el premio FIFA. Es decir, que fue creando condiciones para normalizar, para darle cierta categoría, de cierto nivel a lo que fueron las distintas acciones que se fueron llevando adelante“.

    Trump siguiendo la intervención en Venezuela

    Casi de inmediato, el timonel comunista pasó a valorar las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, que en un punto de prensa la tarde del sábado condenó las acciones militares de EE.UU. y señaló: “Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”.

    Yo valoro bastante, mucho, la posición que expresó el Presidente Gabriel Boric. ‘Hoy día Venezuela, mañana puede ser cualquier país’”, destacó Carmona.

    Hoy día es el petróleo, porque lo que quedó en claro es que es el petróleo, es el control de las reservas más grandes del mundo, el petróleo, seguramente también reservas de agua, seguramente también reservas de tierras raras y de otros minerales que sean de alto costo o necesarios para niveles de producción y sobre todo bélica. Pero mañana puede ser el cobre, puede ser el litio de Chile”, agregó sobre las posibles incursiones estadounidenses.

    “Aquí puede ser cualquier cosa, Estados Unidos tiene permiso para penetrar. Basta que haga una campaña de cinco o seis meses, lo tilde de narcotraficante y de ahí hacia adelante lo que quieran, lo que quieran, tarjeta verde”, criticó el dirigente.

    Cambio de mando el 11 de marzo y alianzas de gobiernos de derecha

    Durante la conversación, Carmona también abordó los posibles mandatarios que podrían ser invitados al cambio de mando del presidente electo José Antonio Kast.

    Ya durante las semanas anteriores se había vislumbrado la posible asistencia de representantes de EE.UU., El Salvador o Argentina.

    En ese sentido, el timonel comunista fue consultado con su parecer frente a la conformación de una “alianza ultraconservadora” en América Latina.

    “Yo creo que el tema no es un misterio, es un riesgo real. Ya la forma de actuar digamos hasta en símbolos que exageran lo que es nuestra histórica política internacional como es la motosierra que sacó a relucir Milei”, señaló al respecto.

    “Yo espero que la mirada con sentido histórico, la mirada con dimensión de estadista, puesto en este trance, que no es cualquiera, que es un momento complejo y difícil, haga que ante la duda abstente. Más vale que no se pronuncie, porque puede comprometer posición, que no es la posición que tiene el país”, agregó Carmona.

    Críticas al embajador de Estados Unidos en Chile

    Por otro lado, Carmona se mostró crítico a las declaraciones del embajador de EE.UU. Brandon Judd sobre los ataques en Venezuela y la captura de Maduro y su esposa.

    Durante la jornada del sábado, Judd mencionó que espera que “el Presidente Boric reconozca que esto es en beneficio del pueblo venezolano, sabemos que la última elección fue sobre seguridad y migración y estos dos puntos serán mejorados".

    Por otro lado, el embajador también dijo que no había podido ver todas las declaraciones del Presidente, quien condenó las acciones de Estados Unidos en Venezuela.

    El embajador de EE.UU., Brandon Judd

    Consultado Carmona sobre las palabras de Judd, señaló que “está mostrando cual es la psicología y la orientación seguramente que tiene su propio gobierno de cómo debe tratar a países que son, entre comillas, con menos rango”.

    “O sea, no digo de tamaño, sino según ellos porque somos países que pueden ser tutelados por las políticas norteamericanas. Está mostrando eso. Está metiéndose en la política a niveles que no le corresponden. Debiera dejar que curse el debate que hay al respecto, incluso al fenómeno y al hecho y al acontecimiento estremecedor de la intervención de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Venezuela”, agregó.

    “Él debería ser prudente, cauto, respetuoso de las reglas del juego. Me da la impresión incluso que hay un cierto entusiasmo porque sabe que lo que viene es un cambio de gobierno. Entonces lo que hay es diplomáticamente muy imprudente", concluyó.

