SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Recordó lo que se habló en la conferencia del gobierno de Estados Unidos esta tarde, que en el caso de Venezuela, "esos canales diplomáticos fueron agotados".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió a preguntas de la prensa respecto a la captura de Nicolás Maduro y la situación actual de Venezuela.

    Sobre su postura frente a las declaraciones del Gobierno y en específico del Presidente Gabriel Boric, dijo que todavía no ha podido ver todo lo que ha comentado el Mandatario y espera que mantendrán pronto una conversación.

    Pero aseguró que la situación en Venezuela no afectará las relaciones entre Chile y Estados Unidos y recordó que solo esta semana se reunió con el Presidente para presentar sus cartas credenciales.

    “Espero que el Presidente Boric reconozca que esto es en beneficio del pueblo venezolano, sabemos que la última elección fue sobre seguridad y migración y estos dos puntos serán mejorados”, dijo respecto a sus expectativas sobre una posible reunión para hablar de Venezuela.

    También, acerca de posibles manifestaciones o ataques a la Embajada, dijo no estar preocupado ya que “Chile es un país muy seguro. Yo sé que los Carabineros saben lo que hacen. No estoy preocupado por la seguridad”.

    Además mencionó que “la mayoría de los chilenos entienden que lo que el presidente Trump dijo era verdad, sobre que (Maduro) no era un presidente legítimo. Las cosas necesitaban ocurrir y esas cosas ocurrieron”.

    Se refirió a lo que ha visto en las calles en que según él “el pueblo venezolano está feliz” y que “lo que pasó será un punto de seguridad para Chile también. Ya no veremos tanta gente dejando Venezuela, ni llegando a Chile ilegalmente”.

    Sobre la situación en Venezuela, espera que muchos residentes en Chile puedan volver a su país y que para él es seguro volver.

    “Debe haber una transición tranquila para asegurar la seguridad del pueblo venezolano, pero hasta que esa transición no ocurra no sabemos que va a pasar. Por el momento no hay un marco de tiempo que haya sido dado”, dijo el embajador.

    Ante la pregunta sobre si este hecho podría abrir la puerta a una nueva intervención de Estados Unidos en otros países, el diplomático lo negó y recordó lo dicho en la conferencia de su gobierno, que en el caso de Nicolás Maduro “esos canales diplomáticos fueron agotados”.

    Por último se refirió al próximo gobierno, a cargo del presidente electo José Antonio Kast y proyectó que “vamos a tener una buena relación, vamos a poder trabajar para asegurar a la gente de Chile, y nosotros vamos a apoyar lo que él quiere hacer por la seguridad de este país”.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosBrandon JuddDonald TrumpVenezuelaNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Maduro, el líder cuestionado que se negaba a rendirse

    EE.UU. captura a Maduro y dice que tomará control de Venezuela

    Trump revela imágenes de cómo siguió la operación militar que logró la captura de Maduro en Venezuela

    Edmundo González tras la captura de Maduro: “Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”

    Lo más leído

    1.
    Primer bebé del 2026 en la Región Metropolitana nació en el Hospital San Juan de Dios

    Primer bebé del 2026 en la Región Metropolitana nació en el Hospital San Juan de Dios

    2.
    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    3.
    Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

    Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

    4.
    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    5.
    Se abre flanco penal para ministra Aguilera con querella en su contra que salpica a Boric

    Se abre flanco penal para ministra Aguilera con querella en su contra que salpica a Boric

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países
    Chile

    Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro
    Negocios

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol
    El Deportivo

    Con una ráfaga ofensiva sobre el final: Barcelona saca a relucir su jerarquía y se queda el derbi catalán ante Espanyol

    Anunciado a las 17:11: la U oficializa el retorno de Eduardo Vargas tras 15 años de espera

    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Gran Turno Teatro: la obra de Los Contadores Auditores y el canal Turno que lleva la polarización política a la comedia musical
    Cultura y entretención

    Gran Turno Teatro: la obra de Los Contadores Auditores y el canal Turno que lleva la polarización política a la comedia musical

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro
    Mundo

    Exvicepresidente colombiano dice estar “absolutamente seguro que Delcy Rodríguez” entregó a Maduro

    Las claves del día después de la caída de Maduro

    Maduro, el líder cuestionado que se negaba a rendirse

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año