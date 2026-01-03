Embajador Judd descarta que intervención de EE.UU. en Venezuela pueda replicarse en otros países

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respondió a preguntas de la prensa respecto a la captura de Nicolás Maduro y la situación actual de Venezuela.

Sobre su postura frente a las declaraciones del Gobierno y en específico del Presidente Gabriel Boric, dijo que todavía no ha podido ver todo lo que ha comentado el Mandatario y espera que mantendrán pronto una conversación.

Pero aseguró que la situación en Venezuela no afectará las relaciones entre Chile y Estados Unidos y recordó que solo esta semana se reunió con el Presidente para presentar sus cartas credenciales.

“Espero que el Presidente Boric reconozca que esto es en beneficio del pueblo venezolano, sabemos que la última elección fue sobre seguridad y migración y estos dos puntos serán mejorados”, dijo respecto a sus expectativas sobre una posible reunión para hablar de Venezuela.

También, acerca de posibles manifestaciones o ataques a la Embajada, dijo no estar preocupado ya que “Chile es un país muy seguro. Yo sé que los Carabineros saben lo que hacen. No estoy preocupado por la seguridad”.

Además mencionó que “la mayoría de los chilenos entienden que lo que el presidente Trump dijo era verdad, sobre que (Maduro) no era un presidente legítimo. Las cosas necesitaban ocurrir y esas cosas ocurrieron”.

Se refirió a lo que ha visto en las calles en que según él “el pueblo venezolano está feliz” y que “lo que pasó será un punto de seguridad para Chile también. Ya no veremos tanta gente dejando Venezuela, ni llegando a Chile ilegalmente”.

Sobre la situación en Venezuela, espera que muchos residentes en Chile puedan volver a su país y que para él es seguro volver.

“Debe haber una transición tranquila para asegurar la seguridad del pueblo venezolano, pero hasta que esa transición no ocurra no sabemos que va a pasar . Por el momento no hay un marco de tiempo que haya sido dado”, dijo el embajador.

Ante la pregunta sobre si este hecho podría abrir la puerta a una nueva intervención de Estados Unidos en otros países, el diplomático lo negó y recordó lo dicho en la conferencia de su gobierno, que en el caso de Nicolás Maduro “esos canales diplomáticos fueron agotados”.

Por último se refirió al próximo gobierno, a cargo del presidente electo José Antonio Kast y proyectó que “vamos a tener una buena relación, vamos a poder trabajar para asegurar a la gente de Chile, y nosotros vamos a apoyar lo que él quiere hacer por la seguridad de este país”.