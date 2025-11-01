OFERTA ELECCIONES $990
Hora de evaluaciones: el balance de la U tras quedar fuera de la Sudamericana

En Azul Azul evaluarán la continuidad de Gustavo Álvarez al final de la temporada. No reclamarán en la Conmebol por los fallos arbitrales en la caída ante Lanús.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En Universidad de Chile hubo tranquilidad. Más allá de la molestia que generaron los fallos arbitrales del árbitro venezolano Alexis Herrera, en Azul Azul valoran que el equipo lograra instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana. La escuadra que entrena en La Cisterna llevaba 13 años sin ser protagonista de torneos internacionales.

En la U no quieren más conflictos con la Conmebol. Menos cuando irán al TAS por la dura sanción que recibieron frente a Independiente. Por lo mismo, no presentarán un reclamo contra el árbitro tras obviar la mano previa a la jugada del gol de Rodrigo Castillo.

“Yo, efectivamente, creo que el arbitraje no fue bueno. En mi opinión era más que amarilla al principio del partido (la patada contra Altamirano) y después en la mano creo que es bastante cobrable. El árbitro decidió que no y, bueno, está en su derecho”, dijo Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

“Creo que los dos goles estaban offside, los dos goles están bien anulados. Pues nada. Nos vamos muy, muy tristes. Pero, como hablaba recién, si nos vamos tristes, también nos vamos muy orgullosos”, señaló en Buenos Aires, apenas se concretó la eliminación azul.

El futuro de Álvarez

En Universidad de Chile repiten que al final de temporada se realizarán evaluaciones. De momento, se enfocan en conseguir el Chile 2, que los meterá en la Copa Libertadores 2026.

De reojo, sin embargo, ya tiran líneas. Gustavo Álvarez será evaluado para definir su continuidad en la temporada 2026, aunque tiene contrato hasta diciembre de ese año..

“Él tiene el contrato, pero como siempre, a fin de año siempre se evalúa todo. Y creemos que es lo mejor para el club, para él, para los jugadores. Y vamos a tomar una decisión. Todavía queda la parte final del campeonato muy importante y el foco es ese, no otro”, señaló Michael Clark. En el club no quedaron conformes con el nivel que exhibió el equipo en Buenos Aires.

Unas horas antes, Gustavo Álvarez también se refirió a su continuidad. “Este plantel es especial y va a estar siempre en mi memoria. Por jerarquía, por calidez humana, por templanza. Si fuera por el hincha, yo me quedaría a vivir en este club. Pero no es lo único que puedo analizar, lamentablemente. Así que yo mantengo mi palabra de terminar este año, respirar profundo y sacar conclusiones”, sentenció.

LT SábadoAzul AzulUGustavo Álvarez

