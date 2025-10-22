Huelquén se prepara para recibir la undécima versión del MTB Carlo de Gavardo La Vacada

Una verdadera fiesta deportiva al aire libre, se vivirá este domingo 26 de octubre en Huelquén, comuna de Paine, donde se espera la llegada de 10 mil personas (entre competidores y sus círculos de amistades y familiares), para ser partes de la undécima edición del Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada, la carrera de MTB más grande de Chile y la tercera más grande de la región.

La competencia que este año celebra su undécima edición, contará con un total máximo de dos mil participantes inscritos entre 8 y 60 años, quienes desde las 8:30 horas se reunirán en el Estadio Caupolicán de Huelquén, Paine, para iniciar el recorrido por el pueblo, atravesando el fundo de la familia De Gavardo.

La carrera contempla cuatro modalidades o desafíos:

Desafío Inicial 15 kilómetros: distancia que combina caminos y senderos para quienes se están iniciando en el mundo del MTB, niños y familias que no quieren perderse esta experiencia.

Desafío Medio 25 kilómetros: un circuito de dificultad media que combina naturaleza con un circuito más técnico.

Desafío Avanzado 45 kilómetros: la mayor distancia, que exige un alto rendimiento físico de los competidores.

E-Bike 24 kilómetros: para los amantes de las bicicletas eléctricas, que estarán presentes por segunda vez consecutiva en la carrera.

Una de las novedades más importantes de este año, es que por primera vez en su historia la carrera contará con la participación de una delegación de ciclistas de Rapa Nui, permitiendo así extender la presencia de competidores de distintas zonas de nuestro país, especialmente una tan emblemática como lo es la Isla de Pascua.

Estarán presentes también en la carrera ciclistas de 15 países distintos, incluyendo a los argentinos Agustín Durán y Juani Goudailliez, campeones trasandinos de la especialidad MTB. Por el lado de Chile, el evento tendrá el honor de contar con la destacada deportista de MTB Florencia Monsalve, quien entregó el estandarte de Chile en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago, y que además es oriunda de Paine.

La carrera fue creada en 2013 por el icónico piloto nacional Carlo de Gavardo. Su pasión por el deporte no se centraba exclusivamente en el motociclismo y automovilismo (en los cuales marcó grandes hitos), sino también en las bicis. Fue así como creó el Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada, con la intención de compartir con muchas más familias este deporte rodeado de la naturaleza.

Desde 2016 sus hijos Tomás y Matteo, junto al ex ciclista de la zona Eduardo Sáenz continuaron su legado como organizadores y productores de este evento, que hoy se posiciona como uno de los más esperados en el año por las personas. Así, desde su creación hasta la fecha, la competencia se ha realizado de forma exitosa todos los años, a excepción solo del 2020 y 2021 debido a las restricciones sanitarias del Covid-19.

Gerardo Rosselot Valenzuela, piloto de rally chileno, será el encargado de abrir la ruta y ser la punta de lanza del grupo de deportistas que competirán en la carrera.