SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Huelquén se prepara para recibir la undécima versión del MTB Carlo de Gavardo La Vacada

La competencia reunirá a dos mil competidores en sus distintas categorías este 26 de octubre.

Por 
El Deportivo

Una verdadera fiesta deportiva al aire libre, se vivirá este domingo 26 de octubre en Huelquén, comuna de Paine, donde se espera la llegada de 10 mil personas (entre competidores y sus círculos de amistades y familiares), para ser partes de la undécima edición del Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada, la carrera de MTB más grande de Chile y la tercera más grande de la región.

La competencia que este año celebra su undécima edición, contará con un total máximo de dos mil participantes inscritos entre 8 y 60 años, quienes desde las 8:30 horas se reunirán en el Estadio Caupolicán de Huelquén, Paine, para iniciar el recorrido por el pueblo, atravesando el fundo de la familia De Gavardo.

La carrera contempla cuatro modalidades o desafíos:

  • Desafío Inicial 15 kilómetros: distancia que combina caminos y senderos para quienes se están iniciando en el mundo del MTB, niños y familias que no quieren perderse esta experiencia.
  • Desafío Medio 25 kilómetros: un circuito de dificultad media que combina naturaleza con un circuito más técnico.
  • Desafío Avanzado 45 kilómetros: la mayor distancia, que exige un alto rendimiento físico de los competidores.
  • E-Bike 24 kilómetros: para los amantes de las bicicletas eléctricas, que estarán presentes por segunda vez consecutiva en la carrera.

Una de las novedades más importantes de este año, es que por primera vez en su historia la carrera contará con la participación de una delegación de ciclistas de Rapa Nui, permitiendo así extender la presencia de competidores de distintas zonas de nuestro país, especialmente una tan emblemática como lo es la Isla de Pascua.

Estarán presentes también en la carrera ciclistas de 15 países distintos, incluyendo a los argentinos Agustín Durán y Juani Goudailliez, campeones trasandinos de la especialidad MTB. Por el lado de Chile, el evento tendrá el honor de contar con la destacada deportista de MTB Florencia Monsalve, quien entregó el estandarte de Chile en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago, y que además es oriunda de Paine.

La carrera fue creada en 2013 por el icónico piloto nacional Carlo de Gavardo. Su pasión por el deporte no se centraba exclusivamente en el motociclismo y automovilismo (en los cuales marcó grandes hitos), sino también en las bicis. Fue así como creó el Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada, con la intención de compartir con muchas más familias este deporte rodeado de la naturaleza.

Desde 2016 sus hijos Tomás y Matteo, junto al ex ciclista de la zona Eduardo Sáenz continuaron su legado como organizadores y productores de este evento, que hoy se posiciona como uno de los más esperados en el año por las personas. Así, desde su creación hasta la fecha, la competencia se ha realizado de forma exitosa todos los años, a excepción solo del 2020 y 2021 debido a las restricciones sanitarias del Covid-19.

Gerardo Rosselot Valenzuela, piloto de rally chileno, será el encargado de abrir la ruta y ser la punta de lanza del grupo de deportistas que competirán en la carrera.

Lee también:

Más sobre:CiclismoMountainbikeHuelquénCarlo de Gavardo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce

La hora de los alcaldes: comando de Matthei pide a jefes comunales mayor despliegue en última milla de campaña

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Duro golpe para la Fiscalía: las frases más duras del tribunal contra el Ministerio Público tras absolución del caso SQM

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce
Chile

Gobierno enfrenta nueva e inesperada crisis tras masiva ausencia de examinadores para la aplicación del Simce

La hora de los alcaldes: comando de Matthei pide a jefes comunales mayor despliegue en última milla de campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?
Negocios

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana
El Deportivo

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese
Cultura y entretención

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”
Mundo

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido un gran impulsor de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales