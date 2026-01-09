Ignacio Casale gana la sexta etapa del Dakar y Lucas del Río se mete en el podio en la categoría Challenger

Un espectacular día tuvieron los chilenos presentes en la categoría Challenger del rally Dakar 2026. Ignacio Casale consiguió quedarse con la sexta etapa, mientras que Lucas del Río se metió en el podio.

Este viernes los competidores debieron enfrentar una extenuante carrera que incluyó un recorrido de 920 kilómetros entre Hail y Riyadh, de los cuales 326 fueron de especial cronometrada.

En este tramo, Ignacio Casale junto a su navegante Carlos Sachs, lograron cerrar el día en el primer lugar, registrando un tiempo de 3H 58′57″ que los puso 38 segundos por delante de la saudí Dania Akeel y a 1′40″ del argentino Kevin Benavides.

En la misma categoría también celebró Lucas del Río. Si bien completó la prueba en el noveno lugar, su registro fue suficiente para pasar del cuarto al tercer lugar de la clasificación general. El español Pau Navarro y el argentino Nicolás Cavigliasso anteceden al piloto nacional.

En la categoría SSV, Francisco Chaleco López finalizó la etapa en el tercer lugar y ahora se encuentra sexto en la general a 1H 44′57″ del estadounidense Brock Heger.

En Ultimate, Hernán Garcés acabó 35° este viernes y en la clasificación general se encuentra 28° a 2H 58′16″ del catarí Nasser Al Attiyah.

Cornejo sostiene el quinto puesto

Por su parte, José Ignacio Cornejo consiguió sostener su quinto puesto en la clasificación general de las motocicletas tras acabar la jornada en el noveno puesto. Ruy Barbosa finalizó 21° y Tomás de Gavardo lo hizo en la 46° posición.

De esta manera, el australiano Daniel Sanders lleva a la jornada de descanso de este sábado en el primer puesto de la clasificación general. El podio provisional lo completan el estadounidense Ricky Bravec y el argentino Luciano Benavides.

A pesar de que el oceánico marcha primero, las sensaciones de la carrera no han sido del todo buenas. “Hoy he pasado por una auténtica montaña rusa emocional. La etapa ha sido verdaderamente difícil de abrir. Por desgracia, voy a recibir una penalización por exceso de velocidad. He atacado todo lo posible, pero es difícil hacerlo bien en la arena cuando se abre. No ha sido para mí una primera semana de rally especialmente limpia, me toca corregir errores”, apuntó tras cruzar la meta.

Brave, en tanto, tras quedar a 45″ del líder, aseguró que “ha sido difícil, pero queda mucho camino por delante. Sigo en muy buena posición, entre Daniel y Tosha. No he pasado mucho tiempo abriendo pista. Creo que mi objetivo ahora es atrapar a Daniel y ganar bonificaciones, así está el rally en estos momentos. Hay que ir abriendo para ganar”.

“Quedan siete días y puede pasar de todo. Estoy contento de haber llegado a la jornada de descanso. Todo el mundo quiere ganar. Yo hago lo que puedo, aunque las dunas no se me hayan dado del todo bien. Me veo un poco rígido en la moto, pero estoy contento con mi ritmo”, complementó.

La acción competitiva continuará este domingo 11 de enero con una séptima etapa desgastante que considera 414 kilómetros de enlace y otros 462 de especial cronometrada entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir. Si bien el terreno arenoso no debería ser una amenaza como tal, la distancia total pondrá a prueba la concentración de los pilotos.