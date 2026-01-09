SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ignacio Casale gana la sexta etapa del Dakar y Lucas del Río se mete en el podio en la categoría Challenger

    Ambos chilenos tuvieron actuaciones destacadas en la sexta etapa que incluyó 326 kilómetros de especial cronometrada. Este sábado los pilotos tendrán un merecido descanso en Riyadh.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Ignacio Casale ganó la sexta etapa del Dakar 2026. Foto: @ignacio_casale / Instagram.

    Un espectacular día tuvieron los chilenos presentes en la categoría Challenger del rally Dakar 2026. Ignacio Casale consiguió quedarse con la sexta etapa, mientras que Lucas del Río se metió en el podio.

    Este viernes los competidores debieron enfrentar una extenuante carrera que incluyó un recorrido de 920 kilómetros entre Hail y Riyadh, de los cuales 326 fueron de especial cronometrada.

    En este tramo, Ignacio Casale junto a su navegante Carlos Sachs, lograron cerrar el día en el primer lugar, registrando un tiempo de 3H 58′57″ que los puso 38 segundos por delante de la saudí Dania Akeel y a 1′40″ del argentino Kevin Benavides.

    En la misma categoría también celebró Lucas del Río. Si bien completó la prueba en el noveno lugar, su registro fue suficiente para pasar del cuarto al tercer lugar de la clasificación general. El español Pau Navarro y el argentino Nicolás Cavigliasso anteceden al piloto nacional.

    En la categoría SSV, Francisco Chaleco López finalizó la etapa en el tercer lugar y ahora se encuentra sexto en la general a 1H 44′57″ del estadounidense Brock Heger.

    En Ultimate, Hernán Garcés acabó 35° este viernes y en la clasificación general se encuentra 28° a 2H 58′16″ del catarí Nasser Al Attiyah.

    Cornejo sostiene el quinto puesto

    Por su parte, José Ignacio Cornejo consiguió sostener su quinto puesto en la clasificación general de las motocicletas tras acabar la jornada en el noveno puesto. Ruy Barbosa finalizó 21° y Tomás de Gavardo lo hizo en la 46° posición.

    De esta manera, el australiano Daniel Sanders lleva a la jornada de descanso de este sábado en el primer puesto de la clasificación general. El podio provisional lo completan el estadounidense Ricky Bravec y el argentino Luciano Benavides.

    A pesar de que el oceánico marcha primero, las sensaciones de la carrera no han sido del todo buenas. “Hoy he pasado por una auténtica montaña rusa emocional. La etapa ha sido verdaderamente difícil de abrir. Por desgracia, voy a recibir una penalización por exceso de velocidad. He atacado todo lo posible, pero es difícil hacerlo bien en la arena cuando se abre. No ha sido para mí una primera semana de rally especialmente limpia, me toca corregir errores”, apuntó tras cruzar la meta.

    Brave, en tanto, tras quedar a 45″ del líder, aseguró que “ha sido difícil, pero queda mucho camino por delante. Sigo en muy buena posición, entre Daniel y Tosha. No he pasado mucho tiempo abriendo pista. Creo que mi objetivo ahora es atrapar a Daniel y ganar bonificaciones, así está el rally en estos momentos. Hay que ir abriendo para ganar”.

    “Quedan siete días y puede pasar de todo. Estoy contento de haber llegado a la jornada de descanso. Todo el mundo quiere ganar. Yo hago lo que puedo, aunque las dunas no se me hayan dado del todo bien. Me veo un poco rígido en la moto, pero estoy contento con mi ritmo”, complementó.

    La acción competitiva continuará este domingo 11 de enero con una séptima etapa desgastante que considera 414 kilómetros de enlace y otros 462 de especial cronometrada entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir. Si bien el terreno arenoso no debería ser una amenaza como tal, la distancia total pondrá a prueba la concentración de los pilotos.

    Lee también:

    Más sobre:RallyRally DakarDakar 2026Ignacio CasaleLucas del Río

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Importaciones de TV acentúan caída en un 2025 sin Mundial para Chile, pero celulares superan los US$ 2.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    2.
    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    3.
    Día clave en los azules: Octavio Rivero está a una firma de transformarse en refuerzo de Universidad de Chile

    Día clave en los azules: Octavio Rivero está a una firma de transformarse en refuerzo de Universidad de Chile

    4.
    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    5.
    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán
    Chile

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero
    Negocios

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate
    El Deportivo

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    La resignación de Daniel Garnero por el futuro de Eduard Bello en la UC: “Queríamos que se quede, pero hay dificultades”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos
    Mundo

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo