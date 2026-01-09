Con tope de sueldos y planteles acotados: así serán las nuevas bases de la Segunda División tras acuerdo con la ANFP

Con tope de sueldos y planteles acotados: así serán las nuevas bases de la Segunda División.

La Segunda División dio un paso para ordenar su funcionamiento de cara a la temporada 2026. En una sesión realizada el 8 de enero, los clubes de la categoría alcanzaron un acuerdo con la ANFP para modificar e incorporar una serie de disposiciones a las bases del campeonato, con el objetivo de enfrentar la compleja situación económica que atraviesan y asegurar su desarrollo.

Las medidas apuntan a establecer un marco que permita compatibilizar la sostenibilidad financiera de los clubes con el cumplimiento de las obligaciones laborales, particularmente en lo referido a la duración mínima de los contratos.

Uno de los puntos centrales es la definición de un plantel profesional mínimo. A partir de la temporada 2026, cada club deberá contar con al menos 12 jugadores profesionales contratados. Esta exigencia deberá cumplirse, como plazo máximo, el 1 de marzo de 2026, fecha en la que los futbolistas deberán estar habilitados para competir.

El trofeo de la Segunda División.

En materia financiera, los clubes acordaron establecer un límite salarial mensual para el plantel. El tope fue fijado en 23 millones de pesos brutos mensuales.

Otro aspecto relevante dice relación con las garantías exigidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales y económicas. Para el campeonato 2026, la garantía corresponderá al equivalente a un mes de remuneraciones brutas del plantel profesional. Dentro de las alternativas admitidas se incluye la póliza de seguro, la que deberá ajustarse al formato y a la normativa vigente establecida por las autoridades del fútbol profesional.

En lo estrictamente deportivo, la competencia tendrá un formato de dos ruedas, bajo el sistema de todos contra todos. En esa línea, se definió la fecha de inicio del torneo. La Segunda División Profesional 2026 comenzará el último fin de semana de marzo, lo que permitirá a los clubes contar con un margen de tiempo adicional para completar sus procesos administrativos.

Los acuerdos reflejan un intento de ordenar una categoría que en los últimos años ha enfrentado dificultades estructurales, marcadas por limitaciones presupuestarias, retrasos en pagos y sanciones a instituciones. Las definiciones deberán ahora integrarse formalmente a las bases del torneo 2026.