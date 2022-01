Ignacio Casale: “Queremos trabajar y ser competitivos para ganar un nuevo Dakar”

Ignacio Casale está pronto a cumplir 35 años, es joven dentro de un deporte longevo. No obstante, es un experimentado en el deporte tuerca. Este año cumplió su decimotercera participación consecutiva en el Rally Dakar.

Nacho ostenta tres campeonatos en la categoría de Quads (2014, 2018 y 2020) de la máxima competición del Rally Cross Country, y junto a Chaleco López, son los chilenos que más veces han ganado la cita.

En 2022 sumó su segundo año compitiendo en Camiones, una de las categorías más competitivas. Luego de altos y bajos, Casale, atleta de Red bull, comentó en El Deportivo el duro momento que vivió cuando se le incendió el motor, el cambio de estrategia y el trabajo que conllevó sobreponerse ante esto, gracias a lo que se mostró competitivo, logrando el podio de una etapa, máximo logro de un compatriota en la categoría, y ganando experiencia para pelear por el podio en los siguientes años. También, compartió sus proyecciones a futuro, pensando en un corto, mediano y largo plazo.

¿Cómo evalúas tu desempeño en el Dakar 2022?

Estoy conforme, estoy contento también por lo hecho. La verdad es que estamos viviendo el proceso para llegar a ganar algún día. Estamos corriendo una categoría difícil, una categoría posicionada, donde hay pilotos y equipos realmente competitivos y profesionales. Obviamente el no haber terminado la carrera no es lo mejor, pero era un riesgo, el Dakar es así, ingrato. A veces se gana, a veces se aprende, y esta vez me tocó aprender. Es experiencia y estoy viviendo el proceso para un día ganarlo. Para mí fue positivo porque perfectamente podría haber tomado la decisión de abandonar cuando se me incendió el camión, pero con mi equipo decidimos continuar y reenganchar, para demostrar que las cosas hay que terminarlas cuando uno las empieza.

Conseguiste podio en una etapa en Camiones, lo que es la mejor actuación de un chileno en la categoría. Era algo que expresamente buscaban, ¿cómo te sientes al respecto?

Estamos felices. Demostramos que podemos ser competitivos, ya que cuando nos reenganchamos la segunda semana pudimos obtener muy buenos resultados en todas las etapas, prácticamente, donde en la mejor nos metimos terceros, fuimos podio.

Ignacio Casale y su camión de Tatra Buggyrazm Racing.

¿Cómo fue variando la estrategia que utilizaron durante la competencia?

Cuando llegamos queríamos ser rápidos, pero queríamos mantener una media razonable. Queríamos mantenernos siempre dentro del top 10 etapa tras etapa, ojalá dentro del top 7 o 6 de todas, para así lograr un buen promedio y llegar a la meta en el top 5. Obviamente cuando se me incendió el camión, y cuando sabíamos que íbamos a reenganchar en la segunda semana, después de que los mecánicos trabajaran durante cuatro noches sin dormir para dejar el camión como nuevo, la estrategia cambió. Cambió y pasamos a querer salir a atacar, queríamos intentar estar lo más adelante posible en las etapas y así fue.

¿Cómo te afectó anímicamente el hecho de que se te incendiara el motor? ¿Cómo lo sobrellevaste?

Cuando nos falló el motor me lo tomé de muy buena manera. En los 13 Dakar que llevo he aprendido que puede pasarte algo así, que si el destino no quería que continuara es por algo y me lo tomé muy bien, siempre con actitud positiva e intentando solucionar los problemas para poder continuar.

¿Consideras que la categoría de camiones es la más compleja?

No sé si la más compleja, pero es una categoría difícil, donde la competencia es muy dura. Me atrevería a decir que se asimila mucho a las motos, ya que hay muchos pilotos buenos y los favoritos son muy difíciles de vencer..

¿Tiene pensado cambiar de categoría nuevamente?

No, a Quads no voy a volver, lo tengo seguro, está cerrada esa etapa… Soy muy joven en el Dakar y tengo mucha carrera por delante. Donde mi equipo decida estar, yo tengo que hacerles caso a sus órdenes, si quieren que sigamos desarrollando y seguir peleando por ganar la categoría, voy a estar ahí, pero si mi equipo quiere incursionar en otras categorías, también estoy abierto a probar.

Ignacio Casale junto a su navegante Álvaro León en 2021.

Junto a Chaleco López, quien te empató este año, son los chilenos más ganadores del Dakar, ¿Te enorgullece esta distinción?

No, la verdad, estoy contento. Yo fui el primer chileno en ganar el Dakar en 2014 y estoy contento de que Chaleco también pueda vivir lo que yo viví. Ganar el Dakar es una tremenda responsabilidad, es un tremendo mérito y estoy feliz de que lo haya logrado él porque es un premio a su carrera deportiva, y ojalá de que él y yo podamos seguir ganando muchos más. No es una competencia de quién ganas más Dakar, sino que estamos demostrando que en Chile hay buenos pilotos en Rally Cross Country y que estamos dando de qué hablar en una carrera que se corre lejos de casa.

Si te tuvieras que quedar con un triunfo en el Dakar ¿Con cuál lo harías?

El más significativo es el primero en 2014.

¿Y la mayor decepción?

Cuando me retiré por una falla mecánica en 2015. Fue mi primera retirada en el Dakar y fue muy frustrante para mí. Lo pudimos sacar adelante, reinventarnos y ganar nuevamente la categoría.

¿Cómo se convive con la siempre latente posibilidad de sufrir un accidente?

Son los riesgos, nosotros tenemos claro que nuestro deporte es muy riesgoso. Hoy no solamente para mí, sino que también, como voy en un camión grande y pesado, tengo la responsabilidad de no causar accidentes a otros, como atropellar a un auto o a una moto. Eso es una tremenda responsabilidad para nosotros, porque no solamente sufre el accidente uno, sino que tú también puedes provocar un gran accidente. La verdad es que estamos entrenados para eso, estoy acostumbrado, le he dedicado casi la mitad de mi vida a esto, y creo que los pilotos más experimentados estamos entrenados y ya tenemos claro dónde estamos metidos y dónde trabajamos, e intentamos hacer las cosas lo más profesional posible para minimizar el riesgo de tener un accidente.

¿Cómo proyectas el desempeño de Chile para los próximos años? ¿Cómo ves a los chilenos que están palmo a palmo peleando por los podios?

Encuentro que Chile tiene un nivel muy alto, está Pablo (Quintanilla) en las motos, Nacho (Cornejo) en las motos, Chaleco en los UTV donde ganó, estoy yo en los camiones, entonces creo que tenemos muy buenos representantes a nivel nacional en el rally. Creo que somos pocos, pero buenos y ojalá que el próximo año saquemos más de un podio, más de un primer lugar, me gustaría a mí también ganar mi cuarto Dakar dentro de poco, pero para eso hay que trabajar mucho y ojalá que a los demás chilenos también se les dé y puedan ganar al igual que lo hicimos Chaleco y yo.

Ignacio Casale y Francisco Chaleco Lopez en Copiapó, 2019. Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool.

Entendiendo lo complejo de la situación, pero ¿Te gustaría que el Dakar volviera a Chile? ¿Qué significaba para ti que se disputara acá?

Significaba mucho, es una carrera muy bonita, que gracias a eso salimos muchos pilotos, pero siendo sincero no va a volver nunca más. Se va a quedar en Arabia Saudita por un largo tiempo y obviamente es una pena, pero finalmente hay que ir acomodándose a las circunstancias. No depende de nosotros, el Dakar se fue y no creo que vuelva por un tema monetario, por un tema medioambiental, que es algo que está muy fuerte en Chile hoy en día. Así que yo no me haría muchas ilusiones porque, en mi opinión, no creo que el Dakar vuelva a Sudamérica.

Tienes recién 34 años y te queda bastante, pero después de 13 años seguidos compitiendo en el Dakar, ¿has pensado en darte una pausa en futuro cercano?

La verdad es que no. Me encanta lo que hago, lo amo y ojalá correr la mayor cantidad de carreras durante el año para estar bien preparado para el próximo Dakar. Obviamente si en mi Dakar número 14 siento que no me siento preparado para ir a ganar, prefiero dar un paso al costado y seguir entrenando para volver al próximo con más fuerza. Quiero llegar lo mejor preparado para ganar el próximo año, siempre y cuando estén las condiciones, si no están creo que lo mejor para mí sería saltarme un año e intentar volver al próximo, pero amo lo que hago y me encantaría estar en esto por muchos años más.

¿Cómo han ido cambiando tus objetivos durante el tiempo? Pensando en tus inicios, tus campeonatos y cambios de categorías.

A medida que uno va avanzando en esto, tus primeros objetivos son llegar al Dakar, que es algo muy difícil. Luego viene terminar el Dakar, que es algo muy difícil. Después empezar a buscar resultados y posteriormente intentar estar en el top 10, en el top 5 y así hasta aspirar a ganar. A medida que pasan los años, uno se va poniendo metas más altas, metas más difíciles y mi próximo desafío es estar dentro del top 5 de la categoría camiones para ir año a año creciendo. Después de lograr ese top 5, mi objetivo será estar en el top 3 y después de eso mi objetivo será ganar la carrera. Los objetivos, al igual que en la vida, van creciendo a medida que uno los va consiguiendo. Soy muy paciente para eso, ir paso a paso, escalonadamente, sin saltarme ningún paso para poder hacer bien las cosas y hacerlas bajo una estructura y bajo control.

¿Qué se viene en 2022 para Ignacio Casale?

Quiero ir a correr el Campeonato del Mundo, pero mi equipo no sé si va a correrlo en el camión, por lo tanto estamos analizándolo con el equipo, queremos ver cuál es la mejor opción para para intentar hacer varias carreras en el año, para correr con Álvaro (León) y afiatarnos cada día más, y así llegar al Dakar con, al menos, diez mil kilómetros de entrenamiento. El año pasado solo probé un día en mi primera incursión, este año probé 15 días durante el año y creo que es muy poco, entonces una de las condiciones de seguir en la categoría para mi equipo es eso, correr la mayor cantidad de fechas posibles, por lo menos tres o cuatro además del Dakar, y así llegar con el camión probado y con muchos kilómetros en el cuerpo.

¿Cómo proyectas tu futuro? ¿Cuáles son tus objetivos en un mediano y largo plazo?

En cinco años me veo siendo mejor en lo que hago. Me gustaría seguir mejorando, estar peleando por la punta, ojalá de la categoría camiones ser uno de los top 3 o top 5 mejores pilotos del mundo, y si no es en camiones, en algún otra categoría, pero peleando por ganar más Dakar. Lo que me queda claro y me deja tranquilo es que sé que tengo el talento para poder ser competitivo en cualquier categoría de las cuatro ruedas, sea camiones, side by side, t3, t4, autos. Yo le decía a mi equipo que si ellos tienen otros proyectos a futuro, a mí me gustaría conversarlo con ellos e intentar tener un espacio, una butaca para seguir corriendo, ya que me siento competitivo en cualquier categoría y me adapto muy bien a distintas modalidades. Eso me deja tranquilo y muy contento.

Ignacio Casale y su camión de Tatra Buggyrazm Racing.

Has estado toda tu vida ligado al mundo tuerca, me imagino que cuando te retires también pretendes seguir en esto…

Cuando me retire profesionalmente, yo creo que voy a seguir metido en esto del rally, pero va a ser a otro ritmo. Me gustaría en el futuro, quizás, ir con amigos a mirar o también, por qué no, correrlo, pero correrlo de una manera muy amateur, casi como una aventura, me gustaría hacerlo tranquilamente, sin auspiciadores, sin presión, sin tener que ir a buscar un resultado, sino que solo vivir la experiencia con algún amigo e intentar llegar a la meta en algún vehículo extraño o fuera de lo común.

Comenzaste con Francisco, tu padre, y en ese sentido ¿Te gustaría que esta tradición familiar continuara con algún hijo tuyo?

Obviamente. Lo más probable es que, si algún día tengo un hijo, sea tuerca. Al final, el abuelo sería tuerca, yo sería tuerca, todos mis amigos lo son, sería muy difícil que no le gustara el mundo motor. Pero si no le gustara, yo lo apoyaría en cualquier aspecto de la vida, lo que él elija.