Endler le da su confianza a la futura ministra del Deporte: “La conozco y sé que tiene valores importantes”

Christiane Endler le entregó su confianza a la próxima ministra del Deporte. En diálogo con EFE, la arquera chilena, ganadora del premio The Best en su edición 2021, se refirió a la futura llegada de Alexandra Benado a la jefatura de la cartera, elogiando su trayectoria futbolística y aprovechando, además, de darle consejos, como el de darle un mayor foco a las demás disciplinas y no solo al fútbol.

“La conozco hace muchos años, jugamos juntas en el selección, fue mi entrenadora. Me parece genial que una mujer pueda hacerse cargo de esta importante labor”, comenzó diciendo la portera chilena en la entrevista realizada por la agencia internacional, sobre su excompañera de profesión, quien asumirá el Mindep en el Gobierno de Gabriel Boric.

Asimismo, le sugirió entregarle una mayor atención a aquellos deportes que no sean el balompié: “Todos son importantes, unos necesitan más apoyos que otros, normalmente el fútbol es el deporte más popular en Chile, pero hay otros muchos que necesitan el apoyo del gobierno”. Y complementó: “Vamos por el buen camino”.

Por sobre todo, sin embargo, le pidió “seguir sus convicciones y su forma de trabajar”, ya que, a juicio de Tiane, cuenta con las habilidades humanas para realizar una gran labor como ministra del Deporte. “La conozco y sé que tiene valores importantes”, concluyó.

Un ícono del fútbol femenino

Benado, cuya madre fue asesinada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y quien también es conocida por sus labores en materias de derechos humanos y LGTBI, realizó toda su carrera futbolística en suelo nacional, donde, además de la Selección, militó en el Sportivo Milano de Colina y Palestino.

La nacida en Estocolmo anunció su retiro en 2011, para luego dedicarse a la dirección técnica de clubes chilenos y equipos pertenecientes a la educación superior. Tras ello, integró la Comisión de Fútbol Femenino de la FIFA y, entre 2012 y 2017, de la Copa Mundial Femenina.