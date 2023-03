Ignacio Saavedra anticipa el choque ante Audax por la Sudamericana: “No somos favoritos, pero sí llegamos con un envión anímico”

Pasado el mediodía, una nueva conferencia de prensa se realizó en San Carlos de Apoquindo. Eso sí, esta vez con carácter de torneo internacional. En esta ocasión, el encargado de hablar frente a los micrófonos fue el mediocampista de Universidad Católica, Ignacio Saavedra. El Nacho hizo la previa del duelo que la escuadra cruzada afrontará ante Audax Italiano por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Instancia que aprovechó para dejar en claro que, si bien llegan en buena forma, no sienten que sean favoritos para el duelo a disputarse en El Teniente, Rancagua.

En la antesala de la conferencia, Universidad Católica aún sonríe. Pues, la escuadra que encabeza Ariel Holan sigue cosechando triunfos y el más reciente a un difícil rival, Ñublense de Chillán. Pese a ser un partido que no estuvo exento de polémicas y con una alta cantidad de tarjetas, finalmente la UC supo sorprender de visita y quedarse con las tres unidades luego de derrotar a los Diablos Rojos por 1-2. De por sí, el resultado es importante, dado que suma cuatro partidos al hilo sin conocer de derrotas.

Saavedra fue claro y conciso en su primera respuesta. El mediocampista apuntó que no existe un candidato a proclamarse ganador y avanzar de ronda. “No hay favoritos, Audax no es local en su cancha, pero no creo que haya favoritos. Sí llegamos con un envión anímico después de ganar el viernes en un partido complicado, pero son partidos únicos, y hay otros condicionamientos. Entonces, este duelo será muy importante que cada uno saque lo mejor de sí para poder llevarnos el partido”, aseguró Saavedra.

Zampedri anotó el gol de la victoria de Católica. FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

Más adelante, el volante cruzado abordó al rival de turno y los factores a considerar del partido. Además, enfatiza en la idea que, pese a tener en cuenta los méritos del equipo itálico, siente que en la UC deben enfocarse en sus propias virtudes. “Audax es un rival que propone, ese partido nos permitió conocerlo más, y ahora tiene el ingrediente de que es un muere - muere, por lo que será súper intenso”, añadió Saavedra.

En esa línea, el formado en los pastos de San Carlos conversó sobre la calidad de jugadores que posee en el plantel de Audax Italiano. “Ellos juegan muy bien, con buenos jugadores, pero nosotros nos preocupamos de lo que debemos hacer en cancha, de marcar tiempos del partido, y de prevenir lo que puedan hacer ellos. Audax tiene a Marcelo Díaz, un jugador importante; a Matías Sepúlveda, y más allá de intervenir en lo que hagan, debemos estar atentos a lo que nosotros tenemos que jugar y, sobre todo, a tener el control del partido”, indicó el mediocampista.

Una de las postales del último duelo entre itálicos y cruzados. FOTO: AGENCIAUNO

Finalmente, Ignacio Saavedra cerró la rueda de prensa explicando la idea de juego y las consideraciones que deben tener cuando deciden practicar este estilo futbolístico. “Somos un equipo ofensivo y a partir de eso, debemos estar atentos para no quedar descompensados. En ese sentido hemos mejorado y siempre estamos viendo cómo podemos seguir potenciando esa arista”, sentenció.

El duelo entre elencos chilenos por la primera ronda de la Copa Sudamericana será de partido único, por lo que desprende un compromiso de alta intensidad. El cruce está programado para este martes 7, a las 19:00 horas, en el estadio El Teniente, Rancagua.