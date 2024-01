Ignacio Silva: “Para que el rugby en Chile siga creciendo es fundamental que los jugadores participen en ligas de mayor nivel en el mundo”

Ignacio Silva (34), reciente mundialista en Francia 2023, confiesa vivir un periodo de reflexión respecto a su futuro en el rugby. El alero de Selknam y Los Cóndores no sabe qué camiseta defenderá durante el próximo certamen. Lo que sí valora es el auge que están teniendo sus compañeros de Selección, que poco a poco comienzan a emigrar a importantes equipos del extranjero. “La experiencia y el aprendizaje que se obtiene al competir en escenarios internacionales de alta exigencia son cruciales para elevar la calidad y habilidades individuales, lo cual repercute directamente en el fortalecimiento del juego en nuestro país”, dice el embajador de Umbro.

¿Tuvo ofertas para ir al extranjero?

No he recibido ofertas para jugar en el extranjero, ni antes ni después del Mundial. Mi carrera se ha desarrollado íntegramente en Chile, lo cual ha sido un camino lleno de retos y aprendizajes significativos. Aunque no descarto la posibilidad de una experiencia internacional en el futuro, por ahora, mi enfoque y compromiso están con el rugby en mi país.

¿Solo se visualiza en Selknam?

Actualmente, estoy en un momento de reflexión y análisis sobre mi futuro. Considero esta etapa como un stand-by, un tiempo para evaluar opciones y decidir el mejor camino a seguir en mi carrera, siempre buscando crecer y desarrollarme como jugador.

¿Para que el rugby chileno siga creciendo se debe dar el paso a otras ligas del mundo?

Definitivamente, para que el rugby en Chile continúe su crecimiento, es fundamental que los jugadores participen en ligas de mayor nivel en todo el mundo.

¿Qué le parece la gran cantidad de chilenos que está partiendo al extranjero?

Me parece una excelente noticia que cada vez más jugadores chilenos tengan la oportunidad de jugar en el extranjero. Esta experiencia les permite adquirir nuevas habilidades, enfrentarse a desafíos de alto nivel y, lo más importante, traer de vuelta esa experiencia para enriquecer el rugby nacional. Ojalá esta tendencia continúe y más jugadores puedan tener esta valiosa experiencia.

¿Al rugbista chileno se le mira de otra manera tras el Mundial?

Tras nuestra participación en el Mundial, medios de comunicación, comentaristas y aficionados han destacado nuestro estilo de juego y la pasión con la que competimos. Esto ha generado un reconocimiento mayor hacia los jugadores chilenos, algo que valoramos y nos motiva a seguir trabajando duro.

¿Ahora se puede vivir del rugby en Chile?

No sé si se puede vivir solo jugando al rugby. Sin embargo, gracias a iniciativas como Selknam, la primera franquicia profesional de rugby en Chile, ahora es posible para los jugadores dedicarse de lleno a este deporte y obtener una remuneración acorde. Esto representa un avance significativo para el rugby chileno, ofreciendo una plataforma para que los jugadores destaquen y capten la atención en el ámbito internacional.

¿Qué le parece los cambios que está realizando la franquicia?

Los cambios post-Mundial en la franquicia han sido enfocados en mantener el alto nivel y la motivación, tanto para el equipo actual como para las futuras generaciones. Estos ajustes son cruciales para asegurar que seguimos siendo competitivos y que el rugby chileno sigue su trayectoria ascendente en el ámbito internacional.

¿Se abre a que se vuelvan a permitir extranjeros en el club?

Aunque no tengo información precisa sobre la inclusión de jugadores extranjeros en la selección, creo que abrir las puertas a talentos internacionales podría ser beneficioso. La diversidad en el equipo no solo enriquecería las tácticas y habilidades en el campo, sino que también ofrecería una valiosa oportunidad para que nuestros jugadores locales aprendan de diferentes estilos y enfoques de juego. Sin embargo, cualquier decisión al respecto debería equilibrar cuidadosamente la promoción del talento local con los beneficios de la experiencia internacional.

¿Teme que pase el boom del rugby porque ya pasó el Mundial?

No creo que el interés por el rugby en Chile disminuya simplemente porque el Mundial haya pasado. Creo que el Mundial generó una gran atención hacia el rugby. Es importante ahora aprovechar esta instancia para seguir promoviendo el rugby, involucrando a la comunidad y fomentando la participación a todos los niveles, para asegurar que el interés y la pasión por este deporte continúen creciendo.

¿Se debe trabajar pensando en el próximo Mundial?

Definitivamente, es esencial que tanto los jugadores como las organizaciones del rugby chileno trabajen con la mira puesta en el próximo Mundial. El evento no solo es una forma para demostrar nuestras habilidades a nivel internacional, sino también una oportunidad para medir nuestro progreso y establecer metas. Prepararse para el Mundial significa mantener altos estándares de entrenamiento, fomentar el desarrollo de habilidades en jugadores jóvenes y construir un equipo sólido y cohesivo.

¿Chile tiene las armas para ilusionarse con un segundo mundial?

Chile definitivamente tiene el potencial para aspirar a participar en otro Mundial. Con la experiencia ganada y la base ya establecida, podemos concentrarnos en perfeccionar nuestras forma de juego y estructurarla bajo esa base, así como en identificar y desarrollar nuevos talentos. La clave será mantener el impulso y seguir construyendo sobre los cimientos que ya hemos establecido, asegurando así que estemos preparados para competir con éxito en el escenario mundial.

¿Qué les ha comentado Lemoine que deben realizar durante las próximas temporadas?

Aunque no he tenido la oportunidad de hablar directamente con Jake debido a mi situación actual con Selknam, tengo grandes expectativas sobre su incorporación al equipo. Su enfoque en el juego colectivo y su vasta experiencia en el rugby profesional son elementos que, en mi opinión, pueden aportar significativamente al desarrollo del equipo. Lo veo como un gran líder y su visión puede enriquecer nuestra dinámica y estrategia en el campo.

¿Qué aporta el arribo de Jake Mangin como nuevo head coach? ¿Han podido hablar con él?

Como estoy medio out de Selknam, no he podido hablar con él directamente. Sin embargo, creo que será un muy buen aporte para el equipo por su visión colectiva y su experiencia en el rugby profesional.

¿Cuál es el objetivo de Selknam para esta temporada?

Como dije anteriormente estoy en un stand-by con Selknam. Para esta temporada es continuar construyendo sobre los logros recientes y fortalecer aún más nuestra presencia en el rugby regional e internacional. Esto implica no solo mantener un alto nivel de juego y resultados consistentes, sino también fomentar el desarrollo de nuevos talentos dentro del equipo. Queremos asegurarnos de que Selknam no solo sea un competidor de calidad en el presente, sino que también esté sembrando las semillas para el éxito futuro, garantizando que el rugby chileno siga creciendo y ganando reconocimiento a nivel mundial.