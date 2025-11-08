OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Deportes Iquique derrota a Unión La Calera y mete presión en la lucha por evitar el descenso

    Los Dragones Celestes derrotaron a los cementeros en la región de Valparaíso y acortaron distancia con los hispanos en la lucha por la permanencia en Primera División.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Misael Dávila celebra el gol que le entregó el triunfo a Deportes Iquique. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Deportes Iquique llegaba a enfrentar a Unión La Calera con la urgencia de sumar una victoria. Cualquier otro resultado, prácticamente lo condenaba al descenso. Y Álvaro Ramos lo entendió así, pues a los nueve minutos abrió la cuenta en el Nicolás Cahuán con un golazo y alimentó la ilusión nortina.

    Pero Joaquín Soto puso la incertidumbre en la media hora de juego y todo quedaba tal como había comenzado. Sin embargo, Misael Dávila logró aumentar la cuenta para los Dragones Celestes con un cabezazo impecable.

    Fue así como terminó un primer tiempo de infarto y se esperaba que el segundo tuviera la misma cantidad de acciones. De hecho, los Dragones Celestes quedaron con un hombre más, cuando expulsaron -tras la intervención del VAR- a Fabrizio Tomarelli en los cementeros (56′) y eso pudo marcar el partido.

    Pero los nervios se apoderaron de los forasteros y La Calera estuvo cerca del empate en varias ocasiones. Aunque Ramos lamentó un gol cantado, cuando estrelló su remate en el cuerpo del portero Peña en los descuentos del compromiso.

    Vamos a luchar hasta el final. Todavía hay posibilidades, vamos a seguir hasta el último, éste era un paso importante, sabemos que es difícil, pero vamos a pelear por permanecer en la categoría”, aseguró Ramos en el micrófono de TNT Sports.

    Finalmente, Iquique rescató los tres puntos que lo mantienen con vida en la categoría de honor y aunque sigue en el último puesto, le mete presión a Unión Española pues sumó 18 unidades y los hispanos tienen 21 y Deportes Limache 22. Los de Santa Laura reciben a Colo Colo que está peleando ingresar a la zona de Copa Sudamericana y los tomateros visitan a Universidad de Chile que busca boletos para la Copa Libertadores.

    Mira los goles del triunfo de Deportes Iquique:

    Más sobre:FútbolDeportes IquiqueUnión La CaleraLiga de PrimeraCampeonato Chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”

    Matthei realiza cierre de campaña en Puerto Montt: defiende industria del salmón y recuerda gobierno de Sebastián Piñera

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

    De Rementería (PS) ante críticas por afiche donde llama a votar por Karol Cariola: “Voy a apoyar a Insulza y a mi pareja”

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    3.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    4.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    5.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”
    Chile

    Jara vuelve a cargar contra Kast en acto de campaña en Concepción: “Jamás estaré con un vidrio antibalas escondiéndome de ustedes”

    Matthei realiza cierre de campaña en Puerto Montt: defiende industria del salmón y recuerda gobierno de Sebastián Piñera

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora
    Negocios

    Resultados de CAP siguen afectados por negocio minero, pero empresa prevé mejora

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Iquique derrota a La Calera y le mete presión a Unión Española, que enfrenta a Colo Colo, en la lucha por la permanencia
    El Deportivo

    Iquique derrota a La Calera y le mete presión a Unión Española, que enfrenta a Colo Colo, en la lucha por la permanencia

    Patagonian International Marathon fija fecha para su edición 2026 y abre inscripciones

    Richard Gasquet: “Sería muy feliz si puedo conocer algún día a Marcelo Ríos; cuando chico era un ídolo para mí”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio
    Mundo

    La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

    El Supremo de Brasil consigue mayoría para ratificar la condena contra Bolsonaro por golpismo

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego