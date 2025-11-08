Deportes Iquique derrota a Unión La Calera y mete presión en la lucha por evitar el descenso

Deportes Iquique llegaba a enfrentar a Unión La Calera con la urgencia de sumar una victoria. Cualquier otro resultado, prácticamente lo condenaba al descenso. Y Álvaro Ramos lo entendió así, pues a los nueve minutos abrió la cuenta en el Nicolás Cahuán con un golazo y alimentó la ilusión nortina.

Pero Joaquín Soto puso la incertidumbre en la media hora de juego y todo quedaba tal como había comenzado. Sin embargo, Misael Dávila logró aumentar la cuenta para los Dragones Celestes con un cabezazo impecable.

Fue así como terminó un primer tiempo de infarto y se esperaba que el segundo tuviera la misma cantidad de acciones. De hecho, los Dragones Celestes quedaron con un hombre más, cuando expulsaron -tras la intervención del VAR- a Fabrizio Tomarelli en los cementeros (56′) y eso pudo marcar el partido.

Pero los nervios se apoderaron de los forasteros y La Calera estuvo cerca del empate en varias ocasiones. Aunque Ramos lamentó un gol cantado, cuando estrelló su remate en el cuerpo del portero Peña en los descuentos del compromiso.

“Vamos a luchar hasta el final. Todavía hay posibilidades, vamos a seguir hasta el último, éste era un paso importante, sabemos que es difícil, pero vamos a pelear por permanecer en la categoría”, aseguró Ramos en el micrófono de TNT Sports.

Finalmente, Iquique rescató los tres puntos que lo mantienen con vida en la categoría de honor y aunque sigue en el último puesto, le mete presión a Unión Española pues sumó 18 unidades y los hispanos tienen 21 y Deportes Limache 22. Los de Santa Laura reciben a Colo Colo que está peleando ingresar a la zona de Copa Sudamericana y los tomateros visitan a Universidad de Chile que busca boletos para la Copa Libertadores.

Mira los goles del triunfo de Deportes Iquique:

🤩⚽🐲 QUÉ GOLAZO DEL CHANCHITOOOOO



Álvaro Ramos, con una acrobacia, definió tras el rebote del arquero de Unión La Calera, para el 1-0 de Deportes Iquique en este #MatchdayViernes de la Fecha 27 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/xTgou2A7Lp — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 7, 2025