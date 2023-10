Jaime García se reúne con Alexis Sánchez en Italia y le dedica emotivas palabras

Las vacaciones de Jaime García lo siguen juntando con los grandes referentes de la Generación Dorada. Esta vez, el otrora entrenador de Ñublense tuvo una cita con Alexis Sánchez.

El estratega viaja de España a Italia para visitar las instalaciones del Inter y reunirse con el máximo goleador de la Selección Chilena. Encuentro que se realiza durante la jornada de este viernes y dónde García pudo presenciar el entrenamiento del Niño Maravilla.

Es aquí dónde ambos posaron para las fotos, que luego García subiría a sus redes sociales, y en las cuales el director técnico le dedica emotivas palabras al nacido en Tocopilla. “Te preocupaste de todo, desde cuando llegué hasta cuando me iré, muchas gracias”, postea el responsable de los mejores momentos del equipo de Chillán.

Agradecimiento que también muestra con Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, cuando él y su staff técnico estuvieron en España y presenciaron el entrenamiento del Real Betis. Claro que esa vez, no sólo se quedaron en la cancha, pues el portero y doble campeón de América los invitó a comer.

Cabe recordar que García inicia este viaje, en búsqueda de perfeccionamiento para cuando vuelva a dirigir a un equipo tras su abrupta salida de la institución sureña. Renuncia que se produjo en medio de la polémica, pues se dijo que algunos jugadores le estaban haciendo la cama y que estaba peleado con el dueño de la entidad, Sergio Goino.

Sin embargo, fue García no quiso ahondar en las controversias y pidió a los fanáticos del equipo rojo que apoyaran a los jugadores y aseguró que se iba agradecido de los dirigentes. “A mí el club me encanta, me gusta y les deseo lo mejor del mundo para que sean lo más grande y más lindo para Chillán. Me voy con un sentimiento muy lindo de agradecimiento. Me va a costar, pero esto es parte de la vida, es así. Tengo puras sensaciones de paz y cosas lindas, de compartir todo lo que pasó”, sentencia en el mes de septiembre.