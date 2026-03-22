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    Joaquín Niemann reacciona tarde en el LIV de Sudáfrica y se queda sin sumar para el ranking mundial

    El golfista nacional tuvo un opaco comienzo, que luego pudo enmendar. Sin embargo, no le alcanzó para meterse en el top ten.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann tuvo una tardía reacción y terminó fuera del top ten. Pedro Salado/LIV Golf

    El buen cierre de la jornada del sábado había ilusionado a Joaquín Niemann con una remontada en la ronda final del LIV de Sudáfrica y así regresar al top ten, lo que le hubiese permitido sumar unidades para el ranking mundial, ya que los 10 primeros de los torneos del circuito puntuan para la clasificación. Sin embargo, reaccionó tarde y no pudo cumplir con el objetivo.

    El talagantino terminó su participación en la quinta fecha con un duodécimo lugar, igualado con otros cuatro jugadores, totalizando un acumulado de -17. Un resultado insuficiente para seguir trepando en el escalafón planetario, pero que dejó una sensación agridulce en el chileno, ya que si bien no ha logrado los resultados del año pasado, ha levantado su nivel en comparación al inicio de la temporada.

    El inicio en Sudáfrica no fue auspicioso, ya que comenzó en el hoyo 2 inmediatamente con un bogey. Luego se recuperó con dos birdies consecutivos en el 4 y 5, pero volvió caer en un pozo luego de tres bogeys consecutivos en el 7, 8 y 9, respectivamente.

    En la segunda parte del recorrido las cosas mejoraron y vino la reacción del chileno. Aciertos en el 10, 12, 13, 14, 18 y en el 1 contra un único error en el 15 marcaron la parte final de jornada, donde el estadounidense Bryson DeChambeau (-26) se impuso en un hoyo de definición al español Jon Rahm (-25).

    “Ojalá pudiera contárselo. Han pasado muchas cosas en mi última semana. Estoy muy agradecido con mi equipo, los Crushers, con todos los que me apoyan. Es curioso, el golf es un deporte impredecible, y uno trabaja tan duro en él toda la vida, y luego te das cuenta de que el golf es solo golf y que hay mucho más en la vida que solo golf”, señaló el vencedor.

    “Me pasaron algunas cosas en mi tiempo libre durante esta semana, y estuve orando todo el día, orando para que me diera la perseverancia para seguir adelante y mirar hacia el futuro”, declaró un emocionado DeChambeau.

    El norteamericano agradeció profundamente a los aficionados locales. “Solo quiero decirles que los quiero a todos. Gracias por su apoyo. Sudáfrica fue increíble. Sin duda, el mejor evento LIV que hemos tenido. Los he tenido conmigo durante ocho días seguidos, además de dos playoffs. Creo que debería llevarlos al Masters o algo así”, reflexionó.

    Podio por equipos

    Donde sí pudo celebrar un poco más Joaquín Niemann fue en la competencia por equipos, donde Torque se ubicó en el tercer lugar gracias al tercer lugar del mexicano Abraham Ancer, el octavo de su compatriota Carlos Ortiz y el duodécimo de Niemann. Mientras que Sebastián Muñoz tuvo un opaco fin de semana y terminó en el puesto 37.

    La actuación le permitió a la escuadra capitaneada por el chileno embolsarse US$ 900 mil por su podio en la competencia de equipos, más un bono de US$ 500 mil, lo que se suma a las millonarias ganancias individuales de cada uno de los participantes.

    Más sobre:LIV GolfJoaquín NiemannTorqueSudáfricaBryson DeChambeau

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