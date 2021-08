Joaquín Niemann se enfrenta a la primera parada de los Playoffs del PGA Tour

La temporada del PGA Tour entra en tierra derecha, con el inicio de los Playoffs. Este jueves, en New Jersey, comienza el The Northern Trust, la primera estación de la FedEx Cup, que busca al mejor de la campaña 2020-21, y donde Joaquín Niemann tiene buenas chances, pues figura en el puesto 18 de este ranking. A esta parada inicial solo acceden los 125 mejores. Sin embargo y como no hay reemplazo, esta vez serán 124, con la baja del sudafricano Louis Oosthuizen.

El talagantino tendrá su estreno en la cancha del Liberty National Golf Club, junto a los estadounidenses Dustin Johnson (2° de la clasificación mundial y campeón defensor) y Stewart Clink (46°). La salida del trío está programada para las 12.44, hora chilena. En tanto, el viernes el grupo saldrá desde el hoyo 10, a las 08.04.

La importancia de este torneo está radicada en que los 70 primeros del ranking de la FedEx Cup podrán avanzar al BMW Championship, el siguiente torneo de este minicircuito. Niemann no corre riesgo en ese sentido por su buena ubicación. Sin embargo, tras ese torneo, el grupo que clasifica al último evento, el Tour Championship, se reducirá a los 30 mejores y ahí Joaco al menos deberá pasar el corte.

Con una buena actuación en los Playoffs, Joaco asegurará, tal como en esta temporada, participar en los cuatro majors y en el resto de los torneos, sin ninguna restricción.

Un torneo especial

El Liberty National Golf Club es un recinto que tiene como particularidad ser uno de los más caros de la historia, con un costo que bordeó los US$ 250 millones y cuya construcción de extendió por casi 15 años, reemplazando un vertedero industrial, por un campo de primer nivel y con vista a la Estatua de la Libertad, que se ubica emplazada a solo 1,8 kilómetros de este escenario. Situado al borde del Río Hudson, al norte de New Jersey, el certamen es uno de los más atractivos del circuito.

El certamen vuelve a este escenario después de dos años. La última vez que se jugó ahí el ganador fue Patrick Reed, mientras que el año pasado se realizó en Boston, donde Johnson ganó con -30, estableciendo un récord absoluto en el PGA.

Si bien las apuestas no sitúan a Niemann dentro de los favoritos, el pupilo de Eduardo Miquel y actual número 27 del planeta atraviesa por un buen momento, ya que en el último mes y medio consiguió ser segundo en el Rocket Mortgage Classic, luego fue 59° en el The Open, después terminó en el décimo lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio y la semana anterior remató 17° en el FedEx St. Jude Invitational.