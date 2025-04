Joaquín Niemann se ilusiona con la llegada del LIV a Chile: “Creo que es posible y sería extremadamente especial”

Muy contento salió Joaquín Niemann del campo de juego tras marcar la mejor tarjeta del día, con 64 golpes (-7), en la segunda ronda del LIV Golf en Ciudad de México.

El talagantino analizó la jornada y dio las claves de su gran rendimiento. “Creo que la forma de mi juego privilegia los tiros largos. Es una cancha en la que si uno pega largo y derecho puede tener muchas ventajas, ya que hay muchos pares 4 donde uno puede caer cerca del green, y creo que esa es la gran diferencia, he estado en juego casi todos los días desde el tee y quedo en buenas posiciones. Creo que la clave es mantener esa paciencia durante el día y mantener el enfoque en cada tiro”, expresó.

Asimismo, analizó la opción de clasificar al US Open. “Creo que una cosa guía a la otra, creo que lo único que puedo enfocar en mi juego, en la forma como me vengo preparando, en qué puedo ir mejorando cada día, y creo que si me preocupo eso, todo lo demás va a salir. Quiero seguir mejorando, jugar bien acá y ganar allá. Entonces, una cosa guía a la otra”, respondió.

Por otra parte, se refirió a la posibilidad de que llevar el circuito al país. “Sería bastante especial. Hacer un LIV en Chile creo que es posible y sería algo extremadamente especial”, expresó.

Sobre sus expectativas y las de Torque, Joaco manifestó: “Fue un gran día, y eso es lo que hace el juego del equipo, cuatro tarjetas. Creo que rondas como las de hoy pueden pasar seguido, y eso nos dice mucho lo que podemos hacer mañana”.

Una gran jornada

Después de un viernes un tanto irregular, Joaquín Niemann amaneció con las luces encendidas en la segunda jornada del LIV Golf en Ciudad de México. El chileno sabía que debía recuperar posiciones para mantenerse como líder de la temporada. Y cumplió con creces, pues terminó el día en el tercer lugar, con una ronda de 64 golpes (-7), para quedar con -10 en la general.

Este domingo buscará alcanzar y superar a los líderes Bryson DeChambeau y Cameron Smith, que lo aventajan por solo dos golpes (-12).

