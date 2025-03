Jorge Almirón aborda el sorteo que espera a Colo Colo de cara a la Copa Libertadores 2025

Jorge Almirón se encuentra en Paraguay a la espera de conocer los rivales de Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los albos esperan ansiosos el sorteo, puesto que esperan revalidar el nivel que exhibieron en la edición pasada del torneo. En el estadio Monumental la expectación es total.

Pese a los líos dirigenciales en los que se ha visto envuelta la institución en los últimos días, las esperanzas están puestas en el certamen de clubes más prestigioso del continente. El centenario del club está a la vuelta de la esquina, por lo que sueñan celebrar los cien años de historia con un gran desempeño del equipo en el plano internacional.

Ante este panorama, el director técnico en conversación con TNT Sports mencionó que está tranquilo y que sabe que la planificación de los duelos es un factor fundamental. "No pienso mucho en los rivales. Con el sorteo se generan nervios y después uno empieza a evaluar. Ya me tocó participar un par de veces y el tema de los viajes es complejo", afirmó.

Jorge Almirón confía en que el desempeño de Colo Colo en Libertadores será mejor que el año pasado. (Foto: Photosport)

En este sentido, Jorge Almirón se mostró contento por haber viajado a Asunción y anhela llegar a las instancias finales de la Copa Libertadores 2025. “Ya estar acá es un privilegio. Esperamos representar bien al país, a ver cómo nos va en el sorteo, con mucha expectativa. Se vive una energía linda, me gusta”, declaró el exfutbolista.

La preparación del Cacique

Desde el cuerpo técnico de Colo Colo ya trabajan en la puesta a punto física del equipo, dado que desde abril comenzarán a jugar partidos de manera más seguida. “Tenemos que acomodar los partidos que tenemos en el torneo chileno, más los viajes, las fechas, un poco de todo. Ya uno empieza a evaluar después del sorteo”, señaló el estratega de 53 años.

De igual manera, Jorge Almirón se refirió a lo que significó para ellos la suspensión del clásico ante la UC por la quinta fecha de la Liga de Primera. “Espero que no afecte. Es una lástima que se haya suspendido, no le hace bien al fútbol chileno”, apuntó el DT. Asimismo, agregó que ya están enfocados en lo que será el duelo ante Unión San Felipe por la Copa Chile. “No jugar se hace un poco complicado para el jugador de fútbol, lo entiendo, pero hay que acomodarse”, aseveró el otrora entrenador de Boca Juniors.

Colo Colo deberá visitar al equipo del Valle del Aconcagua el próximo domingo 23 a las 18 horas en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera. Los albos quieren enmendar el mal comienzo de año, por lo que saldrán con lo mejor que tienen a disposición para volver a sumar de a tres en la competición.