José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores

En una emocionante definición, el Criadero Carmen de Nilahue, con los jinetes José Domingo Baraona y Rufino Hernández, conquistaron este domingo la Final de Rodeos para Criadores 2026, que se disputó este fin de semana en la Medialuna de Cauquenes ante unos 1.800 espectadores.

En los lomos de Comentarista y Prendao, la collera de la Asociación Talca Oriente sumó 38 puntos buenos (12+12-6+8, +2 en el desempate) en la Serie de Campeones, y, de paso, sacaron pasajes para las series del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, a realizarse desde el 25 al 29 de abril en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. El criadero ya había ganado este mismo certamen en la edición de 2025.

“Muy emocionado. Ha sido una temporada excelente. Estuve cuatro años sin correr y el año pasado había corrido con Pablo Aninat. Ahora con Rufino, que es un crack, se ha dado todo con mucha tranquilidad; él me da mucha seguridad dentro y fuera de la cancha”, señaló José Domingo Baraona tras el triunfo.

La jornada tuvo un momento de preocupación cuando Rufino Hernández debió ser asistido por personal médico debido a una descompensación física tras el esfuerzo. Sin embargo, el jinete se recuperó satisfactoriamente en el mismo recinto y pudo celebrar con su equipo: “Un poquito mejor. Feliz de ganar esta final, de llevarme este premio y dar un paso más. Feliz por la familia y por los que trabajan con uno. Ya mejor y muy contento”, expresó Hernández tras ser atendido.

El segundo lugar fue para los jinetes Claudio Bustos y Raúl Contesse (Criaderos Rulo y Medio y Loicas de Villa Alegre), en Campo Lindo y Mestizo, totalizaron 38 puntos buenos (8+13+8+9, -2 en el desempate). El tercer lugar fue para Fernando Alcalde y Luis Fernando Corvalán (Criadero Santa Bernardita, asociaciones Valdivia y Cauquenes). Montando a Chico Mati y Cachulo sumaron 34 puntos (6+6+11+11).

El Sello de Raza fue para la yegua Reina, perteneciente al criadero Gallipavo y que montó Iván Ortiz (Asociación Santiago Cumbre).

Por su parte, el jinete Bernardo Meza (Asociación Santiago Cumbre) se coronó campeón del Movimiento a la Rienda Masculina. Cerro Las Pataguas Relincho se impuso con 50 puntos, superando a Raúl Poblete (Asociación Linares), quien sumó 46 unidades montando a Recaída (criadero Paidahuén). Y tercero fue Ricardo Pereira (Asociación Cauquenes) en Cerro Las Pataguas Tabernero con 40 unidades.