José Mourinho rompe en llanto en el homenaje póstumo a su histórico entrenador de porteros

El mundo del fútbol profesional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Silvino Louro, figura clave en el éxito de los cuerpos técnicos de élite europeos en las últimas dos décadas. El preparador de porteros, que trabajó de forma ininterrumpida junto a José Mourinho durante 17 años, fue objeto de un solemne homenaje en el Estadio da Luz, en el marco de la fecha 27 de la Primeira Liga.

Mientras le rendían honores al difunto colaborador, se captó al entrenador luso en su lado más emotivo. The Special One se mostró visiblemente afectado por la pérdida de su colaborador más cercano y no pudo contener el llanto.

Una trayectoria ligada al éxito europeo

Silvino Louro no fue solo un asistente para Mourinho; fue el arquitecto detrás del rendimiento de algunos de los mejores guardametas de la era moderna. Su sociedad comenzó a fraguarse en el FC Porto, donde conquistaron la Champions League en 2004. A partir de ahí, Louro acompañó a The Special One en sus etapas más gloriosas: el Chelsea (donde pulió a Petr Čech), el Inter de Milán del triplete (con Júlio César bajo palos) y el Real Madrid de los 100 puntos.

Su especialización en la preparación de porteros y su capacidad para gestionar la presión en vestuarios de alta exigencia lo convirtieron en la mano derecha de Mourinho. Juntos acumularon más de una veintena de títulos oficiales, consolidando una de las duplas técnicas más estables y exitosas del circuito internacional.

Homenaje oficial y repercusión

Durante el acto de homenaje celebrado en Lisboa, se guardó un minuto de silencio que fue seguido con respeto. Las imágenes de José Mourinho rompiendo en llanto durante el acto no tardaron en viralizarse, sobre todo por la reputación de personalidad fría que tiene el entrenador luso.

Las pantallas del estadio mostraron la imagen del preparador de arqueros, que falleció a los 67 años tras una lucha de larga data con una enfermedad y automáticamente, la afición del Benfica comenzó a aplaudir, lo que conmovió a Mourinho hasta el llanto, una emoción que el DT ha mostrado pocas veces en su carrera.