Kike Acuña frena en seco a Nicolás Castillo por sus constantes dardos contra la UC

Nicolás Castillo ha hecho noticia estos últimos días por criticar duramente a la dirigencia de la UC, esto por los malos resultados que ha tenido el club en los últimos partidos y por las salidas de algunos jugadores insignia del club durante el último mercado de pases. Ante esta situación, Jorge “Kike” Acuña salió a declarar sobre las palabras que ha dicho el delantero de 32 años.

El delantero, formado en las categorías inferiores del club, no ha escondido su molestia con la dirigencia, donde a través de sus redes sociales ha dejado ver su inconformidad sobre los malos resultados que ha tenido la UC, sobre todo la eliminación de la Copa Sudamericana ante Palestino. En ese sentido es que le cuestionó a los altos ejecutivos sobre el trato que han recibido los jugadores de casa, quienes tuvieron polémicas salidas del club.

Incluso, Juan Tagle salió a responder los dichos de Nicolás Castillo, señalando que el delantero estaba en una campaña en contra de él y de José María Buljubasich, gerente deportivo del club. “Por su disconformidad de una decisión técnica, está en una campaña brutal en contra de Tati, en contra mía y en contra de toda la dirigencia. Es lamentable, no tengo ningún interés de reabrir esa discusión”, señaló en una entrevista con Radio Agricultura.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los dichos de Kike Acuña

Tras los dichos de Nicolás Castillo, el exjugador de Universidad Católica Jorge “Kike” Acuña salió a hablar sobre la polémica que envuelve al delantero y a la dirigencia cruzada.

En una entrevista con Radio ADN, el exmediocampista señaló que Castillo es un gran hincha de Católica y que por esa razón está descontento por la forma en la que se fue del club. “Lo que pasa es que el Nico es hincha del club, siempre fue un hincha en la cancha, entonces obviamente debe estar muy dolido por haber salido del club en la forma que lo hizo”, declaró.

También fue crítico con el delantero, afirmando que sus declaraciones no aportan en nada a la situación que atraviesa el equipo. “La verdad es que ese tipo de cosas no suman, estar siempre atacando al club donde naciste. Pero también, yo no sé lo que pasó realmente con él, no sé qué fue lo que se le dijo. Le deseo lo mejor al Nico, ojalá que pueda encontrar un equipo y que siga jugando fútbol, que es su pasión”, afirmó Acuña.