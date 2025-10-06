La CBF suspende a los árbitros del partido entre Sao Paulo y Palmeiras: “Estarán sujetos a perfeccionamiento”.

El Brasileirao entra en su recta decisiva con un ambiente enrarecido. A 11 fechas del final del torneo, Palmeiras y Flamengo comparten la cima con 55 puntos y Cruzeiro los sigue de cerca con 52. Pero la atención del fin de semana no estuvo en la lucha por el título, sino en las decisiones arbitrales que marcaron el desarrollo de la vigesimoseptima fecha y provocaron un terremoto en el fútbol brasileño. La controversia llegó a tal nivel que la Confederación Brasileña de Fútbol decidió marginar temporalmente a varios jueces para someterlos a entrenamientos, evaluaciones y perfeccionamiento antes de que puedan volver a dirigir.

El episodio más encendido ocurrió en el clásico paulista entre Sao Paulo y Palmeiras, disputado el domingo en el estadio Morumbi. El Tricolor dominó con claridad la primera parte y se fue al descanso 2-0 arriba, con una anotación de Gonzalo Tapia, pero el partido cambió drásticamente en el complemento y terminó con un triunfo 3-2 para el Verdao. En el centro de la polémica quedó el árbitro Ramon Abatti Abel y el responsable del VAR, Ilbert Estevam da Silva, acusados por el Soberano de omitir sanciones clave que habrían alterado el rumbo del encuentro.

Una de las jugadas más discutidas fue una infracción sobre Tapia que, según el club local, debió ser cobrada como penal cuando aún ganaban por dos goles. Tampoco hubo sanción para una entrada de Andreas Pereira, mediocampista del Palmeiras, que pudo significarle la expulsión. A eso se sumaron un codazo y un pisotón de Gustavo Gómez sobre el chileno, además de duras faltas de Raphael Veiga y Pereira que tampoco recibieron tarjeta roja.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube manifesta profunda indignação com a arbitragem de Ramon Abatti Abel e com a atuação do árbitro de vídeo, Ilbert Estevam da Silva, na partida deste domingo (05), contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros cometidos… pic.twitter.com/jdErS3Pm6y — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 5, 2025

Desde sus redes sociales, Sao Paulo expresó su indignación y difundió videos de las jugadas más polémicas, desatando un intenso debate. Más tarde, el club publicó un comunicado oficial en el que acusó a los jueces de haber “influido directamente en el resultado” y de provocar “una grave pérdida deportiva” para la institución. “El Sao Paulo Futebol Clube exige que la Comisión de Arbitraje de la CBF tome medidas inmediatas ante otra actuación desastrosa del cuerpo arbitral, que mina la credibilidad de la competición”, señaló el escrito firmado por el presidente Julio Casares.

Incluso el entrenador del equipo, Hernán Crespo, fue más allá en su crítica. “Personalmente, nunca he vivido algo tan escandaloso como hoy. Tengo 50 años y 32 en el fútbol, como jugador y entrenador. Nunca había visto algo tan obvio”, lanzó en conferencia de prensa. “La superioridad en el primer tiempo fue impresionante, pero después de lo que pasó es muy difícil analizar con calma. Estamos hablando de errores graves que afectaron todo”, agregó el argentino.

Ante el nivel de cuestionamientos, la CBF se vio obligada a reaccionar. A través de un comunicado, el organismo informó que los árbitros centrales y de video de los partidos Sao Paulo vs. Palmeiras y Bragantino vs. Gremio serán apartados de sus funciones mientras se someten a un proceso de evaluación y perfeccionamiento. “Estarán sujetos a entrenamientos, perfeccionamiento y evaluación interna, para posterior retorno a las actividades”, expresó la entidad.