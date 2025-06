La contundente sentencia del presidente de LaLiga sobre el Mundial de Clubes: “Mi objetivo es acabar con este torneo”.

El Mundial de Clubes divide las aguas. Pese a que ya se está jugando y que los primeros partidos han acaparado las miradas de millones de fanáticos, quienes poco a poco se cuadran con el certamen, pese a las críticas iniciales, hay otros actores del fútbol que se mantienen firmes en la vereda opuesta a la de la FIFA. Uno es Javier Tebas, el presidente de LaLiga.

El timonel de la máxima competición española es enfático. No oculta su posición y explicita su idea. “Hay que eliminarlo. Mi objetivo es que no haya más Mundial de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más. No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol. No lo estoy viendo. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano, no vi intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro”, lanzó.

El Mundial de Clubes mantiene detractores.

En esa línea, abordó la dificultad que significará armar el calendario para el certamen que preside debido a la participación del Real Madrid y el Atlético en el torneo que se está jugando en Estados Unidos. “Hay un convenio colectivo que dice tres semanas de vacaciones. Que yo sepa los equipos de la Premier o de la Bundesliga van a empezar como siempre. Si el Real Madrid o el Atlético ganan o llegan a semifinales, van a ganar 120 millones de euros. ¿Vamos a tener que empezar más tarde porque vienen cansados? Esto está bien. Hay que pensar en el resto de clubes. Han pedido, aún no ha habido respuesta”, comentó.

Por otro lado, el directivo aprovechó la instancia para volver a pegarle a la Premier League debido a los gastos. “En Inglaterra fichan muchísimo, no es sostenible. Están derrochando. No es eficaz ese modelo. Está intervenida por el gobierno. La Premier pierde, en global, 1200 millones por temporada”, señaló.

Tebas en enfático en su postura respecto a los millones que genera la competición y ejemplificó con elencos hispanos. “El dinero es muy importante para muchas cosas en el fútbol pero no es lo único. Miremos al Mirandés, el equipo con menos gasto salarial de la Segunda División. Ahí esta. Me parece que ya llegar hasta ahí. Sin desprestigiar al Oviedo, que también se merece el ascenso por tantos años y tanta historia, lo del Mirandés sería una gran gesta. Ambos sería bueno para el fútbol”, dijo.