La cuarentena de los deportistas amateurs: cómo mantenerse en forma en días de pandemia

Todas las ligas de fútbol sudamericanas están suspendidas. La lista de eventos profesionales en el mundo que no se desarrollan se cuentan por cientos. Pero no solo el deporte de elite se ha visto modificado por la pandemia de cornavirus; el deportista amateur se ve directamente afectado desde todo punto de vista.

Es así que las medidas tomadas por el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico de Chile para ordenar el entrenamiento de alto rendimiento llegan también al deporte masivo. Entre las disposiciones está suspender todos los talleres organizados por el Mindep por 14 días, en recintos administrados por el IND, privados y municipales, incluyendo plazas y calles. Quedan suspendidas las actividades en los recintos detallados para deportistas amateur, actividades formativas y que no estén vinculadas al alto rendimiento.

Especialmente la petición de mantenerse en casa es la que más preocupa a quienes trotan, pedalean, juegan deportes colectivos o realizan otras actividades de forma aficionada.

La Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, dijo la mañana de este martes que “la salud de las personas que participan en nuestros talleres y actividades es prioridad ante la pandemia. Las medidas apuntan a prevenir y disminuir la propagación del virus. Aquí la responsabilidad de todos es también la responsabilidad de cada uno. Llamamos a las personas que realizan actividad física y practican deporte al autocuidado, a estar informados y a acatar las medidas sugeridas por las autoridades sanitarias”.

Buena parte de los gimnasios del país decidieron su cierre, aunque eso no quiere decir que hayan dejado en el aire a sus socios. La mayoría les entregó una pauta a seguir desde casa. El preparador físico Carlos Burgos es claro en decir que primero que todo, “hay que seguir las indicaciones de aislamiento social, está determinado en el mundo que es la forma más efectiva”.

Dicho eso, agrega: “Para quienes hacen deporte por fitness, por condicionamiento, uno les recomendaría, salvo que tengan en sus casas gimnasios, que sigan algunas pautas hechas por quienes los entrenan, ejercicios de mantención, de flexibildiad, condicionamiento aeróbico, de fuerza central, eso se puede mantener. En el fondo se trata de que el impacto del no practicar no sea tan fuerte. No se recomienda salir, en términos generales, eso fue lo que pasó en Italia”.

Los gimnasios están mandando pautas de mantención para ejercitarse en las casas con pocos o ningún implemento.

En el caso de deportistas de fin de semana, a quienes por ejemplo, les cancelaron las ligas de fútbol o la pichanga semanal, Burgos es claro: “Se les recomienda seguir el aislamiento social, no ir a jugar, si antes hacía más ejercicio que una vez a la semana, no lo va a hacer ahora. Un estímulo a la semana no tiene mucho impacto, va a estar igual”.

Amateurs, pero con alta dedicación al deporte, son los runners, quienes no solo ven truncada la posibilidad de salir a trotar (la idea es que la población se quede en casa), sino la suspensión de los eventos. Casi la totalidad de los maratones fueron postergados o cancelados. Martín Quinteros, corredor del equipo TYM, iba a Londres, pero lo pasaron del 26 de abril a octubre, fecha en la que ya está inscrito en Chicago. De todas maneras, la organización les permite anotarse sin costo para la edición 2021.

“Para los que competimos amateur es un golpe fuerte, porque hacemos un entrenamiento fuerte y con un objetivo claro. Es posible seguir entrenando. Es mas difícil y hay que ser más creativo. Yo vivo en edificio donde hay trotadoras, puedo entrenar sin salir a la calle, pero tomo la precaución de limpiar con toallas húmedas antes y después de usar las máquinas”.

“Más que nada hay una frustración mental, estar preparado para ejecutar una carrera y no hacerla, es duro”, dice Quinteros, que cuenta que como solución, en TYM, que es dirigido por el experimentado Martín Arias, simularán una carrera en Santiago en las fechas cercanas a Londres. “No serán 42 kilómetros, sino 30, pero a fondo”, cuenta Quinteros quien aclara que “si para esa fecha, el 18 de abril, siguen al restricción de reunión, lo haremos en grupos pequeños”.

Entre las medidas tomadas, varias municipalidades han decidido cerrar los parques, para evitar que se reuna gente. “Me llamó la atención, yo corro tres veces a la semana en el Parque Araucano, es un lugar excelente para correr, pero la medida va por el hecho de las reuniones, los restaurantes, no por los runners. Bueno, pagamos justos, pero está bien”.

En crossfit, en tanto, cada box (gimnasio) ha ido tomando decisiones. En el caso de Barbellbox, en Las Condes, los profesores han grabado videos de rutinas con ejercicios que se pueden realizar desde el hogar. Responden dudas a través de su cuenta de Instagram e instan a sus alumnos a que sigan practicando deporte. Las clases fueron suspendidas la noche del lunes.

“Nos basamos en lo que iban diciendo las autoridades, con un monitoreo bien exhaustivo. Tratamos de dar seguridad a nuestros alumnos y al mismo tiempo hemos ido tomando las medidas correspondientes”, dice José Uribe, uno de los dueños del box, ¿Qúe medidas? Una de ellas, por ejemplo, fue proveer a cada alumno de un spray desinfectante y toallas húmedas para limpiaras los diferentes implementos que utilicen.

Uribe reconoce que junto a su staff de profesores ha trabajado de manera paralela. La pandemia obligó a generar un plan especial: “Estamos cambiando la metodología. A los alumnos los estamos nutriendo con planificaciones para que puedan realizarla en sus casas. Tomamos todas las precauciones necesarias”, cierra.