La desconocida historia que hermana a Barnechea con Boca Juniors

Barnechea juega sus partidos en la Primera B del fútbol chileno ataviado de azul y amarillo. Boca Juniors recibirá a Colo Colo en la Bombonera con la misma combinación cromática. En varias oportunidades a lo largo de la historia, el diseño del uniforme de los huaicocheros ha coincidido con el del equipo más popular de Argentina, cuyas campañas siguen atentamente en el sector oriente de la región Metropolitana.

El lazo no es casual. La visita de la escuadra argentina a Santiago, para enfrentarse al Cacique fue la ocasión propicia para que se conociera en detalle el vínculo histórico entre ambas instituciones. E incluso para que se dieran pasos clave para intentar fortalecerlo en el mediano plazo.

La pretemporada que los unió para siempre

Cuando Boca venció al equipo de Gustavo Quinteros en Macul, Barnechea dio cuenta, a través de sus redes sociales, de que el presidente del club, Armando Cordero, se había reunido con el titular de Relaciones Públicas del club argentino, Alejandro González. A Chile, los argentinos llegaron con una nutrida delegación, en la que también figuraba el segundo vicepresidente e ídolo histórico del club, Juan Román Riquelme.

En esa junta, se reactivó una vieja historia. “Si bien no hay documentación oficial, cuenta la leyenda que el equipo de Boca Juniors -fundado en 1905- buscaba un sector rural para hacer su pretemporada y encontró en el entonces ‘poblado’ de Lo Barnechea el lugar indicado”, profundizó el club chileno.

La histórica camiseta de Boca Juniors (Foto: Reuters)

Después de la preparación, y a modo de agradecimiento con la comunidad que les acogió, los transandinos regalaron su indumentaria a la escuadra nacional, que perpetuó sus colores.

“Existe información de hace 60 años de que vino Boca a hacer una pretemporada y regaló su indumentaria. Tengo fotos. Hay una persona que está viva de esa época, con la que hemos hablado. Su hijo va al estadio. Él ya no, porque está viejo. Estoy tratando de sistematizar la historia. Tengo fotos de 1950 y 1960, en que aparece el club con la camiseta de Boca. Me junté con el vicepresidente de relaciones institucionales. Le llevé la camiseta. Me dijo que es la camiseta de Boca”, reafirma Cordero a El Deportivo.

Alianza en ciernes

La pretensión de Barnechea es traducir la relación en un pacto que les genere beneficios en el mediano plazo. Un intercambio institucional cuyos términos pueden definirse esta semana en Argentina. Fue lo que le plantearon derechamente a González en la conversación que sostuvieron en Santiago.

Ahora, los diálogos continuarán en Buenos Aires, al que la dirigencia huaicochera asistirá invitada formalmente. “Quedamos de reunirnos el 6 de junio para generar una alianza con más fuerza. Fue bien recibido el mito, que espero poder documentar. Fue hace casi 100 años. Estamos tratando de acumular la información. Vamos a entrevistar a la única persona viva”, explica Cordero. Boca le pidió a Barnechea que le enviara una lista oficial con la comitiva que estará en la capital argentina. El mandamás huaicochero estará en el duelo que enfrentará a los equipos de Jorge Almirón y Gustavo Quinteros.