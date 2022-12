La emoción de Lionel Scaloni tras llegar a la final de Qatar 2022: “Estoy en el lugar soñado para cualquier argentino”

Lionel Scaloni llevó a la albiceleste a la final del Mundial.

El entrenador de la Albiceleste agregó que "no me puedo poner a la altura de gente que ha hecho historia en el fútbol" y alabó a Lionel Messi: "No tengo ninguna duda que es el mejor jugador de la historia".