    La emotiva y trágica conexión con Chile que destaca en la Copa del Mundo de esquí que se realiza en Europa

    El recuerdo de la partida de Matteo Franzozo, fallecido en septiembre pasado en La Parva durante un entrenamiento, ha estado presente el bronce de Giovanni Franzoni.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Matteo Franzoso falleció en Chile, en septiembre pasado.

    La Copa del Mundo de esquí, instancia que reúne a los mejores exponentes de ese deporte en Italia, ha tenido una fuerte conexión con Chile. No en el plano netamente deportivo, pero sí respecto de la emotividad, con un trágico recuerdo para los seleccionados italianos.

    La jornada del viernes será recordada como uno de los mayores hitos del deporte checo después de que Jan Zabystran rompiera todos los pronósticos tras adjudicarse el oro en el Super-G de Val Gardena, en Italia.

    El eslavo superó al gran favorito y líder de la clasificación general, el suizo Marco Odermatt, por un margen de 0,22 segundos. Triunfo que no solo representa el primer podio del atleta en la Copa del Mundo de esquí, sino que marca la primera victoria de un esquiador masculino de la República Checa en los 60 años de historia del circuito.

    Al margen del enorme hito para el deporte de ese país, la jornada guardaba un vínculo emotivo con Chile. El bronce fue para el italiano Giovanni Franzoni, quien entregó un sentido homenaje en la dedicatoria por este nuevo logro.

    Tras subirse al podio, el atleta bresciano apuntó al cielo pensando en su compañero Matteo Franzoso, deportista fallecido en septiembre pasado durante un entrenamiento realizado en La Parva, hecho que sacudió fuertemente a la delegación italiana que viajó miles de kilómetros para entrenar fuera de su país, con un fatal resultado.

    “Hacer una carrera así aquí es una locura para mí. Hoy he confirmado que he mejorado en las secciones más fáciles del recorrido, mi conciencia está creciendo, esquío con más libertad, me dije: ‘o lo das todo, o no terminarás en cabeza’. Estoy realmente orgulloso”, aseguró el piamontés tras lograr su tercer puesto.

    Fue entonces cuando pensó en su amigo, a quien había perdido trágicamente hace solo tres meses: “creo que alguien lo miró desde arriba el jueves y hoy: esta dedicatoria es solo para él. Hemos pasado por momentos difíciles, pero el trabajo duro da sus frutos”.

    Trágico accidente

    Matteo Franzoso de 25 años falleció en septiembre pasado tras sufrir un accidente durante un entrenamiento de pretemporada realizado en Chile, el tercer esquiador peninsular de élite que moría en menos de un año, después del drama vivido en octubre de 2024 con la partida de Matilde Lorenzi y la de Marco Degli Uomini, en marzo de 2025.

    El sábado 13 de ese mes, el deportista resultó con un traumatismo craneoencefálico grave tras protagonizar una dura caída durante un entrenamiento en la pista La Parva, a 50 km de Santiago. El atleta italiano falló el primer pequeño salto en la pista de entrenamiento y terminó despedido hacia las vallas. Derrapó sobre dos filas de vallas y golpeó el obstáculo ubicado a 7 metros de la pista.

    Después de ser trasladado de manera inmediata en ambulancia aérea, el nacido en Génova ingresó a la unidad de cuidados intensivos y se le indujo a un coma ese mismo día. Sin embargo, con el paso de las horas, el cuerpo de Franzoso ya no soportaba el daño causado por el trauma y se desencadenó el fatal desenlace.

    Más sobre:EsquíCopa del Mundo de EsquíMatteo FranzosoGiovanni Franzoni

