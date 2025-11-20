BLACK SALE $990
    El Deportivo

    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”

    El exvolante se refiere a la actitud del delantero brasileño y reveló como lo tomaban en el vestuario.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La feroz crítica de Toni Kroos a Vinícius en el Real Madrid: “Por su manera de actuar, el equipo acaba perjudicado”. CESAR MANSO

    Toni Kroos revela algunos secretos del Real Madrid. El exvolante habló sobre la actitud de Vinícius Júnior. Y contriaramente a lo que se dice en club normalmente, el alemán se sinceró en que si existe molestia interna por los gestos del delantero.

    “En ese momento le llegué a decir muchas veces que ya estaba bien, porque uno tiene la sensación de que, por su manera de actuar,el equipo acaba perjudicado. Se puede entender que llegue a molestar, ya sea a un rival, a un árbitro o al público”, comentó.

    Kroos y Vinícius.

    En esa línea, Kroos dijo que el ambiente se enrarece cuando ocurren las polémicas con Vinícius. “Como equipo, tienes la impresión de que todo se vuelve en contra del grupo por lo que ocurre a su alrededor. He intentado muchas veces tranquilizarle en el campo, sobre todo para que no se saliera de su propia dinámica, porque a veces ocurría. Yo siempre le decía: ‘Eres tan bueno que no necesitas todo eso’”, agregó.

    Ahora observando desde la distancia, el exmediocampista abordó la polémica que tuvo el brasileño con Xabi Alonso en el último Clásico de España, cuando se encaró con el entrenador al ser reemplazado. “Siempre se puede juzgar desde fuera, pero me gusta tener presente que, en realidad, nadie, salvo los que están ahí, en un Clásico y frente a 80 mil espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno desea todo menos irse”, remarcó.

    “Esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla. O a menudo. La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar”, añadió.

