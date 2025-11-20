Este domingo, Colo Colo buscará unidades clave. El equipo de Fernando Ortiz no tiene otra opción que obtener una victoria si pretende sostener la opción de clasificar a la Copa Sudamericana, la última instancia que le queda para entrar a algún torneo internacional y, en definitiva, salvar un 2025 que ha estado muy lejos de las expectativas.

Los albos recibirán a Unión La Calera en el estadio Monumental. El partido se disputará este domingo, en un horario poco habitual para los albos, sobre todo en ese día de la semana: el pitazo inicial está fijado para las 20.30 horas.

¿Por qué Colo Colo juega el domingo a las 20.30 ante La Calera? El nuevo factor que entra a jugar en la Liga de Primera

En el Monumental, la programación no causó mucha gracia, por las dificultades logísticas que implica evacuar el recinto pasadas las 22.15 horas. Entre los hinchas, tampoco, considerando que al día siguiente se abre la semana laboral y por las dificultades que implica el retorno a los respectivos hogares. Hay quienes, incluso, reparan en los peligros en materia de seguridad.

En el Cacique atribuyen la determinación a la ANFP. “Programan ellos y no se puede hacer nada”, responden a El Deportivo, en una postura que mezcla resignación y molestia.

En Quilín responden que la explicación radica en el denominado ‘horario de verano’, que para el fútbol comienza regir el 15 de noviembre. Desde esa fecha, por un acuerdo con el Sifup, que busca cuidar a los futbolistas de los efectos de la radiación y de las altas temperaturas, solo se pueden disputar partidos antes de las 18 horas en las localidades costeras siempre que los estadios cuenten con canchas de pasto natural.

Diego Ulloa y Víctor Méndez disputan el balón en el partido entre La Calera y Colo Colo, por la primera rueda (Foto: Photosport) SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Para el domingo hay dos partidos programados en la Liga de Primera: el otro es el que protagonizarán O’Higgins y Universidad de Chile, a las 18 horas, en el estadio El Teniente, de Rancagua.

Hay otro factor igualmente poderoso: ambos encuentros serán transmitidos por TNT Sports.

Aforo acotado

Los albos habían solicitado el aforo completo del estadio Monumental para recibir a los cementeros, considerando el respaldo que necesitan en un momento clave del torneo y que se trata del penúltimo encuentro que disputarán como locales (cierran el torneo en casa, ante Audax Italiano, después de visitar a Cobresal), con la consiguiente posibilidad de sumar millonarios recursos para financiar una costosa operación, que incluye a la plantilla más cara del fútbol chileno, a razón de unos 1.200 millones mensuales.

Finalmente, se autorizó el ingreso de 36 mil espectadores. La diferencia radican en que se mantendrá cerrado el sector Magallanes.