La fiesta de Colo Colo fue completa: retoma el liderato en el retorno de Paredes

La tarde del Monumental fue plena para Colo Colo. Entre homenajes y goles. Pese a la restricción de aforo debido a las medidas sanitarias, los asistentes al recinto de Macul tuvieron dos grandes motivos para celebrar. Uno fue el regreso de Esteban Paredes, el último gran ídolo del Cacique, aunque vistiendo otra camiseta. El otro fue la victoria por 4-0 sobre Coquimbo Unido, que le permite a la escuadra de Gustavo Quinteros retomar el liderato del torneo, arrebatado por Unión Española en la noche del viernes.

Todos querían ver al protagonista de la jornada. Eso sí, Paredes fue suplente (ingresó para el segundo lapso, bajo una ovación). De todas maneras, recibió la gratitud de los colocolinos. Salió a la cancha acompañado por tres excompañeros: Suazo, Pavez y Zaldivia. Fue recibido en la cancha con un pasillo de honor, por trabajadores del club y sus hijos, con camisetas con la frase “De vuelta a casa, leyenda”. Mientras, el número 7 se multiplicaba por las tribunas del Monumental.

Esteban Paredes, recibido de vuelta en el Monumental. FOTO: AGENCIAUNO

La presencia del artillero histórico era la capa que le dio una atmósfera especial al partido. En la cancha, Quinteros, que vio el duelo en una caseta, dispuso de su mejor contingente, pese a la proximidad del partido con River, vital pensando en seguir en la Copa Libertadores. La excepción fue la dupla de centrales, debido a las bajas de Falcón y Amor.

El Coquimbo Unido de Pato Graff fue capaz de neutralizar el juego albo durante 20 minutos. Después, dejó al descubierto las falencias que explican, en parte, el por qué están en el fondo de la clasificación. Sin deslumbrar, sin llevarse por encima al rival, Colo Colo fue altamente contundente para sacar una ventaja considerable con rapidez.

En los 20′, Juan Martín Lucero abrió la cuenta con una media vuelta. Todo nació de una mala salida del arquero Rodrigo Formento. Luego, en los 31′, un cabezazo de Matías Zaldivia puso el 2-0, tras un tiro de esquina. Y tres minutos después, repite el Gato Lucero, con un tacazo que dejó atónitos a los zagueros aurinegros. Antes del descanso, el Cacique estaba 3-0 arriba. No por nada, Coquimbo llegó a este partido como el peor visitante del campeonato, con solo dos puntos en cinco partidos (cero triunfos en esta condición).

Graff movió el tablero para el complemento, pero aquello fue insuficiente para enmendar la baja actuación. Paredes mostró pinceladas de su talento, pero más habilitando que definiendo. Pudo hacer el descuento, pero desvió un disparo.

Por el lado del local, era todo tranquilidad. César Fuentes hizo un gol, el cuarto de la jornada, en los 53′, con un fuerte remate de frente a portería. Recién ahí, el cuerpo técnico determinó hacer cambios para cuidar futbolistas. Con tantos errores defensivos, perfectamente pudieron anotar más.

Con 27 puntos en 13 partidos, y 28 goles a favor, Colo Colo vuelve a ser el puntero de la liga chilena, con dos de ventaja sobre Unión Española. Ahora, la misión es cambiar el chip y enfocarse en la arena internacional. Este jueves, visitan Buenos Aires para chocar con un coloso del continente: el River Plate de Marcelo Gallardo. Salir vivo del Monumental de Núñez es fundamental para pensar en seguir en la Copa, considerando que cerrarán la fase grupal en casa, ante el Fortaleza de Brasil.

Ficha del partido

Colo Colo 4: B. Cortés; O. Opazo, B. Gutiérrez, M. Zaldivia, G. Suazo (69′, J. Rojas); C. Fuentes, E. Pavez (61′, V. Pizarro); P. Solari, L. Gil (61′, C. Villanueva), G. Costa (69′, C. Zavala); y J. M. Lucero (78′, M. Bolados). DT: G. Quinteros.

Coquimbo Unido 0: R. Formento; C. Barrera, V. González, G. Jara (41′, N. Berardo), D. Zúñiga (46′, F. Yáñez); F. Carmona, L. Cabrera, J. Abrigo; H. Salgado (73′, C. Huanca), A. Ramos (46′, E. Paredes) y N. Gauna (46′, F. Villagrán). DT: P. Graff.

Goles: 1-0, 20′, Lucero, de media vuelta; 2-0, 31′, Zaldivia, cabezazo tras córner de Gil; 3-0, 34′, Lucero, de taco tras pase de Costa; 4-0, 53′, Fuentes, con un fuerte remate.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Costa, Pavez, Opazo (CC); Abrigo, Barrera, González (COQ).

Estadio Monumental. Asistieron 10 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.